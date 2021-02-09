Переброску американских бомбардировщиков B-1B в Норвегию назвали предупреждением Москве

Решение Пентагона разместить свои стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в Арктике не стало неожиданностью для России. Москвой предприняты превентивные меры по защите своей безопасности со стороны севера. Об этом заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее стало известно, что США впервые разместят четыре своих бомбардировщика B-1B в Норвегии. До этого американские самолеты летали в Арктику из Великобритании. Теперь техника и 200 военнослужащих США будут переброшены из Техаса на норвежскую авиабазу Орланд.

По словам командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффа Харригана, развертывание американских сил у арктических границ России позволит быстрее реагировать на возможную агрессию с ее стороны.

"Это сигнал Москве и нашим союзникам об оперативной готовности и способности поддержать партнеров",

– приводит CNN комментарий американского генерала.

По оценке канадского издания CTVNews, союзникам необходима помощь США для противостояния России, которая милитаризует Арктику, чтобы с помощью военных перекрыть доступ другим странам к природным богатствам региона и морским путям.

Но в России полагают, что это как раз США создают напряженную обстановку в Арктике, устраивая постоянное патрулирование стратегической авиацией критически важной для безопасности РФ зоны. Но такой вариант был просчитан заранее.

"США продолжают осваивать арктический театр военных действий и создавать потенциал давления на Россию. (...) У нас все готово к такому варианту развития событий",

– приводит РИА "Новости" комментарий военного эксперта.

Так что переброска B-1B в Скандинавию не застала Россию врасплох. В последние годы РФ уделяла много внимания укреплению арктических регионов. На Кольском полуострове развернуты зенитно-ракетные комплексы Тор-М2ДТ, на архипелаге Новая Земля – система ПВО С-400, напомнил Коротченко.

Ранее на военную активность Норвегии обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.