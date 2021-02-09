Новая ракета превратит Ту-22 в самый страшный кошмар НАТО – СМИ КНР

Новая ракета превратит Ту-22 в самый страшный кошмар НАТО – СМИ КНР
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Модифицированный российским бомбардировщик сможет бить в цель, находясь вне зоны поражения противника

Бомбардировщик Ту-22 и раньше доставлял много неприятных моментов НАТО, а после модернизации и вооружения новейшей крылатой ракетой Х-32 он и вовсе станет самым страшным кошмаром западного военного блока. К такому выводу пришли китайские эксперты.

Ракета Х-32 уже получила прозвище "убийца авианосцев". По скорости в 5 Махов она близка к гиперзвуковой, рассчитана для поражения надводных целей. Радиус действия составляет до 1000 км, высота полета может достигать до 40 километров, сообщает китайское издание DWNews, отмечая, что параметры ракеты "весьма устрашающие".

Навесить Х-32 предполагается на обновленный российский бомбардировщик, который в новой модификации получит обозначение Ту-22М3М. Благодаря совокупности показателей этого самолета и ракеты, Россия сможет бить по целям, не заходя в зону поражения ПВО противника.

"Х-32 сделала Ту-22М3М настоящим кошмаров западного флота",

цитирует "ПолитРоссия" мнение китайского обозревателя. 

Ранее стало известно об испытаниях Х-32. Несколько пусков этой ракеты совершил бомбардировщик Ту-22М3. 

"Боевые характеристики ракет подтверждены, точность попадания – "в колышек",

приводит РИА "Новости" слова представителя ОПК РФ.  Он подтвердил, что ракеты Х-32 составят основу ударного вооружения модернизированного самолета Ту-22М3М. О полетных испытаниях обновленного бомбардировщика сообщалось в прошлом году.

Фоторепортаж
Разгадана тайна ленточек на фюзеляже Ту-22М3М
Фото: mil.ru Фото: mil.ru Фото: mil.ru
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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