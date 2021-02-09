Су-35 спрятался за Ту-95МС и обманул систему ПВО

Су-35 спрятался за Ту-95МС и обманул систему ПВО
Фото: MOD Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
В ходе тренировок российские "сушки" провели между собой воздушную дуэль

В Западном военном округе в ходе учений истребитель Су-35 смог уйти от средств ПВО, спрятавшись за стратегический ракетоносец Ту-95МС. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Отмечается, что звено Су-35 Ленинградской армии Военно-воздушных сил и ПВО сопроводили в Тверской области бомбардировщики Ту-95МС, которые вылетели с авиабазы в Саратовской области.

По данным округа, один из сопровождавших истребителей находился в двух тысячах метров от "медведей", патрулируя воздушное пространство.

"Другой выполнял сближение с одним из ракетоносцев на безопасное расстояние с целью ввести в заблуждение средства противовоздушной обороны", – цитирует агентство отчет военных.

Кроме этого, экипажи Су-35 отработали сложный пилотаж и потренировались перехватывать цели. Истребители провели между собой воздушную дуэль.

Отработав задачу, "сушки" вернулись на свою авиабазу.

Напомним, в декабре 2020 года ВВС КНР и ВКС России провели второе (первое состоялось в 2019-ом) совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В задании приняли участие два российских Ту-95МС и четыре стратегических китайских бомбардировщика. Самолеты совершили 10-часовой облет над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, возбудив одновременно и Токио, и Вашингтон.

В СМИ этот пролет назвали "четким сигналом" Москвы и Пекина новой администрации Белого дома во главе с Джо Байденом.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

США получили пощечину за "Северный поток - 2"

Проект газопровода из РФ в ФРГ оказался выгоден даже американскому бизнесу

Гаага проигнорировала нарушения Киева в деле МН17

На аргументы российской стороны "независимые эксперты" в Нидерландах закрыли глаза

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей