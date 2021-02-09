В ходе тренировок российские "сушки" провели между собой воздушную дуэль

В Западном военном округе в ходе учений истребитель Су-35 смог уйти от средств ПВО, спрятавшись за стратегический ракетоносец Ту-95МС. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Отмечается, что звено Су-35 Ленинградской армии Военно-воздушных сил и ПВО сопроводили в Тверской области бомбардировщики Ту-95МС, которые вылетели с авиабазы в Саратовской области.

По данным округа, один из сопровождавших истребителей находился в двух тысячах метров от "медведей", патрулируя воздушное пространство.

"Другой выполнял сближение с одним из ракетоносцев на безопасное расстояние с целью ввести в заблуждение средства противовоздушной обороны", – цитирует агентство отчет военных.

Кроме этого, экипажи Су-35 отработали сложный пилотаж и потренировались перехватывать цели. Истребители провели между собой воздушную дуэль.

Отработав задачу, "сушки" вернулись на свою авиабазу.

Напомним, в декабре 2020 года ВВС КНР и ВКС России провели второе (первое состоялось в 2019-ом) совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В задании приняли участие два российских Ту-95МС и четыре стратегических китайских бомбардировщика. Самолеты совершили 10-часовой облет над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, возбудив одновременно и Токио, и Вашингтон.

В СМИ этот пролет назвали "четким сигналом" Москвы и Пекина новой администрации Белого дома во главе с Джо Байденом.

