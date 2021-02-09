Почему США отстали от России в ядерном вооружении - эксперт

Почему США отстали от России в ядерном вооружении - эксперт
Фото: US Navy/Navy Media Content Operations/www.globallookpress.com
Пентагон спускает деньги на закупку разных "безделушек"

Существенное отставание США от России в сфере ядерного вооружения связано с нерациональным расходованием оборонного бюджета. Также Москва достигает успехов не количеством, а качеством арсенала. Такую точку зрения высказал военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин, комментируя недавнее заявление бывшего замначальника штаба Сухопутных войск Пентагона Джека Кина о серьезных недостатках в ядерном потенциале Штатов.

После развала Советского Союза, заметил наш специалист, многие на Западе посчитали, что Россия больше не представляет угрозы и можно "расслабиться". А Москва постепенно и успешно возрождала военный потенциал государства, в то время как США относились с усовершенствованию ядерного арсенала спустя рукава. Это касается как наземных комплексов, так и морских. Американцы больше сосредоточились на авиации, считает специалист.

"Мы преодолели отставание. Это случилось буквально 10 лет назад. И тогда они увидели, что Россия возродила вооруженные силы", – сказал Дандыкин изданию Nation News.

Он напомнил, что не случайно первый телефонный звонок нового президента США Джо Байдена российскому коллеге Владимиру Путину был как по вопросу продления договора СНВ-3 (что в итоге и произошло, соглашение пролонгировали без всяких изменений на пять лет – ред.). В Вашингтоне осознают, что американцы глубоко отстают от РФ в сфере модернизации своего ядерного оружия, полагает капитан 1-го ранга.

По словам эксперта, Пентагон постоянно спускает оборонный бюджет на "безделушки", которые не демонстрируют должного уровня и не применимы в реальной жизни, то время как Москва "считает каждую копейку" и работает не на количество, а на качество вооружения. Помимо этого, Россия работает над тем, чтобы сбалансировать военно-технический арсенал страны.

О серьезных слабостях США в ядерной модернизации генерал Кин говорил эфире телеканала Fox News 7 февраля.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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Гость
"Москва постепенно и успешно возрождала военный потенциал" Лучший пример такого возрождения -реформы Толи Сердюкова, когда из армии выкинули 150 000 кадровых офицеров. А ядерный арсенал помог совдепии так же как мертвому припарки.
кадровым прапорам там и место
а россии очень помогает и ядерный потенциал совдепии, и верная дорога
Гость
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Воровать не получается, как раньше.
Гость
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"Москва постепенно и успешно возрождала военный потенциал" Лучший пример такого возрождения -реформы Толи Сердюкова, когда из армии выкинули 150 000 кадровых офицеров. А ядерный арсенал помог совдепии так же как мертвому припарки.
Мрт
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очень глубоко знающий эксперт
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