Пентагон спускает деньги на закупку разных "безделушек"

Существенное отставание США от России в сфере ядерного вооружения связано с нерациональным расходованием оборонного бюджета. Также Москва достигает успехов не количеством, а качеством арсенала. Такую точку зрения высказал военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин, комментируя недавнее заявление бывшего замначальника штаба Сухопутных войск Пентагона Джека Кина о серьезных недостатках в ядерном потенциале Штатов.

После развала Советского Союза, заметил наш специалист, многие на Западе посчитали, что Россия больше не представляет угрозы и можно "расслабиться". А Москва постепенно и успешно возрождала военный потенциал государства, в то время как США относились с усовершенствованию ядерного арсенала спустя рукава. Это касается как наземных комплексов, так и морских. Американцы больше сосредоточились на авиации, считает специалист.

"Мы преодолели отставание. Это случилось буквально 10 лет назад. И тогда они увидели, что Россия возродила вооруженные силы", – сказал Дандыкин изданию Nation News.

Он напомнил, что не случайно первый телефонный звонок нового президента США Джо Байдена российскому коллеге Владимиру Путину был как по вопросу продления договора СНВ-3 (что в итоге и произошло, соглашение пролонгировали без всяких изменений на пять лет – ред.). В Вашингтоне осознают, что американцы глубоко отстают от РФ в сфере модернизации своего ядерного оружия, полагает капитан 1-го ранга.

По словам эксперта, Пентагон постоянно спускает оборонный бюджет на "безделушки", которые не демонстрируют должного уровня и не применимы в реальной жизни, то время как Москва "считает каждую копейку" и работает не на количество, а на качество вооружения. Помимо этого, Россия работает над тем, чтобы сбалансировать военно-технический арсенал страны.

О серьезных слабостях США в ядерной модернизации генерал Кин говорил эфире телеканала Fox News 7 февраля.

