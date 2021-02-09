Альянс продолжает гнуть свою линию в вопросе о принадлежности Крыма

Генсек НАТО заявил, что увеличение числа американских кораблей в Черном море за последние несколько недель, а также военные учения с Украиной – это ответ на действия России после якобы незаконного присоединения Крыма. Наша страна усилила свое присутствие в регионе, отметил Йенс Столтенберг.



"…только за последние три недели три корабля ВМФ США находились в Черном море",

- сообщил журналистам генсек альянса, подводя итоги встречи в Брюсселе с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Он напомнил, что для НАТО регион является стратегически важным. Столтенберг также заявил, что альянс поддерживает суверенитет Незалежной. Об этом говорится на официальном сайте, где велась видеотрансляция. Подробности пресс-конференции приводит РИА Новости.

По итогам переговоров также были анонсированы новые учения Украины и НАТО в Одессе. Планируется, что военные маневры пройдут в 2021 году, пишет "Газета.ру".

Ранее военный эксперт оценил одно из недавних выступлений генсека НАТО и пришел к выводу, что Россию пытаются втянуть в гонку вооружений.

