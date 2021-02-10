Эксперт раскрыл информацию о самом секретном оружии в России

Эксперт раскрыл информацию о самом секретном оружии в России
Кадр youtube.com
Открытые источники не публикуют подробностей о разработке

Две отечественные системы вооружений готовятся к финальной фазе подготовки уже в этом году – в скором времени должны состояться испытания комплекса "Посейдон" и тяжелой ракеты "Сармат". В число разработок, которые не имеют аналогов, входит также "Буревестник", о котором до сих пор нет подробных данных.

По словам военного эксперта Дмитрия Корнева, еще в 2018 году президент России Владимир Путин сообщил, что новые системы вооружения призваны обеспечить безопасность страны перед любой потенциальной угрозой. Если ряд вооружений уже готов к испытательной фазе, то подобная перспектива для "Буревестника" остается пока что весьма туманной.

Разработка остается одним из самых секретных видов стратегического вооружения. Технологическая уникальность "Буревестника" позволяет говорить о том, что детали о ракете являются данными конфиденциального характера, уверен специалист.

В западных средствах массовой информации утверждается, что пока что Минобороны выполнило лишь ряд испытательных пусков прототипов. Тем не менее, пишет обозреватель в "Известиях", до создания самой системы отечественный ВПК пока что не дошел.

Ранее британское издание Express назвало боеголовки Trident, приобретенные еще правительством времен Маргарет Тэтчер в XX веке у Соединенных Штатов, главной угрозой для существования России.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
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Гость
а доллар все равно сильнее ваших ракет.
ну ничего - пережили блокаду в войну, переживете и ракеты, вам не привыкать.
будете вместо бутерброда с колбасой завтракать ракетами.
бугага
Я готов ходить в лаптях, жрать бутерброды с колбасой, жить в землянке и проч., лишь бы великие укры сгорели в огне наших ракет
Гость
Ответить
Гость
а доллар все равно сильнее ваших ракет.
ну ничего - пережили блокаду в войну, переживете и ракеты, вам не привыкать.
будете вместо бутерброда с колбасой завтракать ракетами.
бугага
Бггг
Доллар уже сдулся. И в ближайшее время уйдёт с большой сцены.
Как раз истерика в США та что долларов у них как у дурака фантиков, а сконвертировать во влияние не получается.
Гость
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"У нас есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем!"
Гость
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Гость
а тебе не привыкать держать во во рту и чмокать , что дают америкашки.
сказал "гордый" россисянин, заваривая ролтон
Гость
Ответить
Гость
а доллар все равно сильнее ваших ракет.
ну ничего - пережили блокаду в войну, переживете и ракеты, вам не привыкать.
будете вместо бутерброда с колбасой завтракать ракетами.
бугага
а тебе не привыкать держать во во рту и чмокать , что дают америкашки.
Гость
Ответить
а доллар все равно сильнее ваших ракет.
ну ничего - пережили блокаду в войну, переживете и ракеты, вам не привыкать.
будете вместо бутерброда с колбасой завтракать ракетами.
бугага
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