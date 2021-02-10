Открытые источники не публикуют подробностей о разработке

Две отечественные системы вооружений готовятся к финальной фазе подготовки уже в этом году – в скором времени должны состояться испытания комплекса "Посейдон" и тяжелой ракеты "Сармат". В число разработок, которые не имеют аналогов, входит также "Буревестник", о котором до сих пор нет подробных данных.

По словам военного эксперта Дмитрия Корнева, еще в 2018 году президент России Владимир Путин сообщил, что новые системы вооружения призваны обеспечить безопасность страны перед любой потенциальной угрозой. Если ряд вооружений уже готов к испытательной фазе, то подобная перспектива для "Буревестника" остается пока что весьма туманной.

Разработка остается одним из самых секретных видов стратегического вооружения. Технологическая уникальность "Буревестника" позволяет говорить о том, что детали о ракете являются данными конфиденциального характера, уверен специалист.

В западных средствах массовой информации утверждается, что пока что Минобороны выполнило лишь ряд испытательных пусков прототипов. Тем не менее, пишет обозреватель в "Известиях", до создания самой системы отечественный ВПК пока что не дошел.

Ранее британское издание Express назвало боеголовки Trident, приобретенные еще правительством времен Маргарет Тэтчер в XX веке у Соединенных Штатов, главной угрозой для существования России.