Белый дом обеспокоен серьезными недостатками в сдерживании Москвы

Избранный американский лидер Джо Байден в ходе недавней речи определил главными противниками Соединенных Штатов Китай с Россией. Последняя, по мнению демократа, настроена на "нанесение ущерба и разрушение демократии", в то время как КНР является "самым серьезным конкурентом" для США.

Основной момент в национальной стратегии Штатов заключается в предотвращении возникновения "региональной гегемонии" в Евразии. В этом отношении американское руководство считает Россию "возвращающейся державой", которая нацелена на восстановление влияния у своих границ. По этой причине Штаты пытаются помешать Москве, провоцируя дестабилизацию обстановки у ее рубежей.

Однако воссоединение Крыма с Россией, украинский кризис и общая информационная политика российского руководства заставили США пересмотреть тактику ведения "гибридной войны". С 2014 года НАТО работает над воплощением инициатив по увеличению оборонных расходов и выполнением дальних операций "вне зоны действия" альянса.

В этой связи военно-политическое руководство Соединенных Штатов сталкиваются с несколькими ключевыми проблемами. Главным образом, стратегия по недопущению формирования "регионального гегемона" потерпела провал – многие полагают, что самым простым способом выйти из тупика станет договоренность с Россией, для которой достаточно лишь определить зону влияния.

Американские элиты также сомневаются в достаточности усилий Пентагона и НАТО в Европе – довольно тяжело противостоять РФ и КНР одновременно. Остается под вопросом и потенциал союзников Белого дома по НАТО в ЕС, а также их готовность к конфликту.

Проблемы вызывает и маловероятность использования обычного вооружения в Европе для сдерживания Кремля. В неядерной сфере превосходство США уже подвергается сомнениям, пишет EurAsia Daily.

Ранее представитель Пентагона призвал Белый дом к готовности ядерного конфликта против России.