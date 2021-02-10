Власти Незалежной пытаются столкнуть между собой альянс и Россию

Киевский режим предложил НАТО использовать воздушное пространство над Крымом для операций альянса по переброске войск, оборудования и грузов. Об этом сегодня сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

Деловое предложение натовцам сделал глава ведомства Владислав Криклий во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером в Брюсселе.

Украинец отметил, что одним из важных направлений на пути интеграции Незалежной в евроатлантические системы коллективной безопасности является участие Киева в программе альянса по обмену данными о воздушном движении. В том числе, в районе Черного моря и над зоной вооруженного конфликта в Донбассе.

"Принимая во внимание обновленный бюллетень о безопасности полетов EASA в Симферопольском районе полетной информации и отмены ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобное", – заявил пан Криклий.

Он выразил надежду на поддержку натовцев в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией.

В Москве услышали новые хотелки и прожекты с берегов Днепра и обещали не оставить их без внимания. По словам замглавы комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, подобные предложения Киева свидетельствуют о том, что "Украина является американским приспешником". Он подчеркнул, что у РФ в Крыму хватит сил и средств, чтобы отразить любую агрессию противника, передает РИА "Новости".

"Зубы обломают", – констатировал Швыткин.

В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров, комментируя заявления пана Криклия, считает, что таким образом украинская сторона просто хочет добиться военного конфликта между Россией и НАТО. Впрочем, прогнозирует сенатор, альянс на такое предложение не пойдет.