Киев разрешил НАТО летать над Крымом

Киев разрешил НАТО летать над Крымом
Фото: Bjorn Trotzki, via www.imago-ima/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Власти Незалежной пытаются столкнуть между собой альянс и Россию

Киевский режим предложил НАТО использовать воздушное пространство над Крымом для операций альянса по переброске войск, оборудования и грузов. Об этом сегодня сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

Деловое предложение натовцам сделал глава ведомства Владислав Криклий во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером в Брюсселе.

Украинец отметил, что одним из важных направлений на пути интеграции Незалежной в евроатлантические системы коллективной безопасности является участие Киева в программе альянса по обмену данными о воздушном движении. В том числе, в районе Черного моря и над зоной вооруженного конфликта в Донбассе.

"Принимая во внимание обновленный бюллетень о безопасности полетов EASA в Симферопольском районе полетной информации и отмены ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобное", – заявил пан Криклий.

Он выразил надежду на поддержку натовцев в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией.

В Москве услышали новые хотелки и прожекты с берегов Днепра и обещали не оставить их без внимания. По словам замглавы комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, подобные предложения Киева свидетельствуют о том, что "Украина является американским приспешником". Он подчеркнул, что у РФ в Крыму хватит сил и средств, чтобы отразить любую агрессию противника, передает РИА "Новости". 

"Зубы обломают", – констатировал Швыткин.

В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров, комментируя заявления пана Криклия, считает, что таким образом украинская сторона просто хочет добиться военного конфликта между Россией и НАТО. Впрочем, прогнозирует сенатор, альянс на такое предложение не пойдет.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
Ответить
Ага. Теперь главное что-бы кто-то полетел. А хохлы подстрелят. Главное чтобы он поближе к границе к ним подлетел. Как с MH-17 и обвинят РФ в этом. Правда амеры своими жертвовать не будут. Отправят литовцев или эстонцев полетать над Крымом, каких-нибудь десантников или снабженцев. )) Но риск велик, и НАТО не думаю что пойдёт на такую авантюру. Это тебе не просто гражданскому самолёту дать добро, тут лётчики будут понимать чем рискуют и скорей всего по первому же требованию посадят самолёт или улетят обратно.
Гость
Ответить
бомболюки только нужно сначала загрузить
1
новости партнеров

Германия намерена заплатить США за снятие санкций с "Северного потока - 2"

Берлин придумал вариант спасти проект

Униженному Боррелю пришлось оправдываться за слова в адрес России

У дипломата нашлись защитники в Европарламенте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей