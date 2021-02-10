Без модернизации боевых самолетов советского производства к 2030 году у армии не останется ни одной боевой машины

Киев не сможет закупить современные иностранные истребители поколения 4+ по причине отсутствия средств. Об этом сообщило издание "Военное обозрение" со ссылкой на Минобороны Украины.

Отмечается, что модернизация боевого авиапарка ВВС Незалежной заложена в планы на 2021-2035 годы. Военное ведомство пытается заменить весьма устаревшие, в большей части советского производства, самолеты Су-27, Миг-29, Су-25 и Су-24. Однако приобретение за границей новых истребителей не включено в оборонзаказ даже на далекую перспективу.

"В связи с нехваткой средств закупка таких самолетов, как F-15EX, Saab JAS 39 Gripen или F-16 Block 70/72 в проекты планов оборонного заказа не включена даже и в долгосрочной перспективе", – цитирует издание Минбороны.

По подсчетам ведомства, для обновления парка ВВС страны требуется 320 млрд. гривен (в ценах 2020 г.), что выходит за рамки финансирования министерства. В условиях нынешней экономической ситуации в Незалежной на такую модернизацию у Киева денег нет.

Согласно информации местных СМИ, последний самолет советского производства должен быть списан к 2030 году.

Напомним, в октябре 2020-го командующий Воздушных сил ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов сообщил, что через десять лет украинская армия может остаться без единого самолета, настолько устарел весь авиапарк. Поэтому военные питают надежды на то, что соборная получить от своих западных партнеров многоцелевые истребители, и лучше всего, американский F-35.

