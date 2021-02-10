Отечественный "Буревестник" способен преодолевать системы ПРО и ПВО

Москва может применить новейшую отечественную крылатую ракету "Буревестник" в случае использования против России ядерного оружия или явной угрозы такого удара, который поставит человечество на грань полного уничтожения. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя публикацию в "Известиях" о стратегических видах отечественного вооружения и состоянии их готовности встать на защиту государства.

Он отметил, что Россия является первой и единственной страной в мире, которая создала крылатую ракету с ядерным двигателем, позволяющим ей долго находиться в воздухе.

"Она имеет почти неограниченную дальность и способна атаковать с любого направления. То есть она самостоятельно может выйти, условно, к Мексиканскому заливу и с этой стороны ударить по цели", – пояснил специалист "ЦарьГраду".

По его словам, "Буревестник" будет способен достигать мишени, облетая зоны покрытия ПВО противника и выходя в те точки, где нет средств противовоздушной и противоракетной обороны. У потенциального врага максимально нивелируются возможности перехватить ракету.

Координаты цели "Буревестника" будут заложены изначально или переданы во время его полета. Таким образом, считает эксперт, данная ракета вместе с подводным беспилотником "Посейдоном" с такими же характеристиками станут оружием "Судного дня". Кнутов подчеркнул, что обе ракеты считаются снарядами для ответного удара, в случае ядерной атаки по России или угрозы таковой.

"Когда ситуация складывается тревожная, когда речь идет о Судном дне, о гибели человечества, о ядерной войне против нашей страны, тут уже выбирать практически не приходится", – резюмировал Кнутов.

Напомним, в свой публикации обозреватель "Известий" Дмитрий Корнев заметил, что "Буревестник" является на сегодняшний день одним из самых засекреченных проектов отечественного ВПК, представленных в 2018 г. в качестве видеомоделей президентом страны Владимиром Путиным в ходе выступления перед Федеральным собранием.

Журналист отметил, что ряд вооружений – "Кинжал", "Циркон" и в какой-то мере "Посейдон" – уже готовы к испытательной фазе, то подобная перспектива для "Буревестника" остается все еще весьма туманной.

