Российское посольство в Вашингтоне отреагировало на новость о проведенных учениях американского флота вместе с Турцией в черноморском регионе, в которых были задействованы два эсминца и разведсамолеты P-8A. Дипломаты выступили с призывом прекратить выдумывать предлоги для наращивания своих сил в регионе.

Таким образом представители российской дипмиссии в Соединенных Штатах отреагировали на новость о проведенных учениях НАТО в Черном море. В посольстве выступили за прекращение "безрассудного бряцания" силами Альянса.

По словам российских дипломатов, Соединенным Штатам следует заняться внутренними проблемами в пределах своей акватории, а безопасная обстановка в пределах черноморского региона не предполагает вмешательстве извне.

По мнению дипмиссии, Шестой флот американских ВМС, который принял участие в учениях, находится в отчаянном поиске противников для того, чтобы нарастить присутствие в Черном море, о чем говорится на официальном аккаунте ведомства в "Твиттер".

We call on the 🇺🇸 military to stop reckless ⚔️ saber rattling and mind their business in the territorial waters of the United States. The peace and security of the #BlackSea need no alien interference. https://t.co/Pi2MWcLgHu