Посольство РФ отчитало американцев за "бряцание оружием" в Черном море

Посольство РФ отчитало американцев за "бряцание оружием" в Черном море
Фото: www.globallookpress.com
В дипмиссии подчеркнули, что регион не нуждается в стороннем вмешательстве

Российское посольство в Вашингтоне отреагировало на новость о проведенных учениях американского флота вместе с Турцией в черноморском регионе, в которых были задействованы два эсминца и разведсамолеты P-8A. Дипломаты выступили с призывом прекратить выдумывать предлоги для наращивания своих сил в регионе.

Таким образом представители российской дипмиссии в Соединенных Штатах отреагировали на новость о проведенных учениях НАТО в Черном море. В посольстве выступили за прекращение "безрассудного бряцания" силами Альянса.

По словам российских дипломатов, Соединенным Штатам следует заняться внутренними проблемами в пределах своей акватории, а безопасная обстановка в пределах черноморского региона не предполагает вмешательстве извне.

По мнению дипмиссии, Шестой флот американских ВМС, который принял участие в учениях, находится в отчаянном поиске противников для того, чтобы нарастить присутствие в Черном море, о чем говорится на официальном аккаунте ведомства в "Твиттер".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наращивание американского флота в Черном море стало "ответом" на действия российской стороны после воссоединения Крыма с остальной частью РФ, а также военные учения Минобороны в регионе.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Германия намерена заплатить США за снятие санкций с "Северного потока - 2"

Берлин придумал вариант спасти проект

"У одних густо, у других пусто": президент устроил разнос из-за зарплат россиян

Глава государства потребовал решить проблемы с деньгами бюджетников

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей