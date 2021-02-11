Шансов восстановить ДРСМД в прежнем виде нет - МИД РФ

Как поведут себя США в данном вопросе, трудно сказать

В четверг, 12 февраля, в МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, на которой говорили о ДРСМД и СНВ-3. Своим мнением о возможности дальнейшего существования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в прежнем виде поделился заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Таким, как был в течение 30 лет, его восстановить не возможно. перспектив для этого нет, отметил замглавы МИД РФ, пишет РИА "Новости".

Высказался он и об СНВ-3. По мнению дипломата, согласие продлить этот договор нельзя назвать уступками Москвы или Вашингтона.  

У России и США появились новые возможности найти решения по контролю над вооружениями. Их важность и необходимость осознают все, добавил Рябков.

Как дальше поведут себя американцы в этом вопросе, сказат трудно. Если они не захотят обсуждать свою ПРО, шансов договор на смену СНВ-3 нет, заявил замминистра. 

Полина ДОРОЖКИНА

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