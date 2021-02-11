По мнению экс-министра обороны, это не слишком обременительные расходы для бюджета

Российские военные потратили десятки миллиардов рублей на разработку новейших систем вооружения. Об этом сообщил бывший глава Минобороны РФ Сергей Иванов.

В ходе выступления на мероприятии Российского военно-исторического общества в четверг, 11 февраля, Иванов упомянул оружие, о котором впервые стало широко известно в 2018 году из послания президента Федеральному собранию. По словам экс-минобороны, он был причастен к началу работ над гиперзвуковым ракетным комплексом "Авангард", подводным ядерным беспилотником "Посейдон", лазерным комплексом "Пересвет".

"Мы это сделали без напряга. Ушло 10 лет, чтобы без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, то есть постепенно, в год по 10-20 миллиардов рублей",

– приводит РИА "Новости" слова Иванова. По его оценке, при "триллионном бюджете" эти расходы Вооруженных сил на новое оружие практически незаметны.

Об испытаниях нового оружия "Утро.ру" рассказывало ранее.