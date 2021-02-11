Разработка нового вооружения обходится России в миллиарды

Разработка нового вооружения обходится России в миллиарды
Кадр youtube.com
По мнению экс-министра обороны, это не слишком обременительные расходы для бюджета

Российские военные потратили десятки миллиардов рублей на разработку новейших систем вооружения. Об этом сообщил бывший глава Минобороны РФ Сергей Иванов.

В ходе выступления на мероприятии Российского военно-исторического общества в четверг, 11 февраля, Иванов упомянул оружие, о котором впервые стало широко известно в 2018 году из послания президента Федеральному собранию. По словам экс-минобороны, он был причастен к началу работ над гиперзвуковым ракетным комплексом "Авангард", подводным ядерным беспилотником "Посейдон", лазерным комплексом "Пересвет".

"Мы это сделали без напряга. Ушло 10 лет, чтобы без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, то есть постепенно, в год по 10-20 миллиардов рублей",

приводит РИА "Новости" слова Иванова. По его оценке, при "триллионном бюджете" эти расходы Вооруженных сил на новое оружие практически незаметны.

Об испытаниях нового оружия "Утро.ру" рассказывало ранее. 

Фоторепортаж
Россия явила миру гиперзвуковое оружие
Ю-71. Кадр youtube.com Х-101. Кадр youtube.com Wu-14 . Фото: wikipedia.org
Кадр youtube.com МиГ-31. Фото: mil.ru Ракета &amp;#34;Калибр&amp;#34;. Фото: GLOBAL LOOK press Ракета &amp;#34;Сармат&amp;#34;. Фото: wikipedia.org
Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Гость
Поправка!
Стоимость всего 1 (ОДНОГО!!!!) американского самолёта В-2 равна 150 млрд. руб. ($2 млрд)
Почувствуйте разницу и эффективность расходов!!!! :)))))))))))))))))))))))))))))
ну если у нас бюджет одного среднего штата больше чем весь бюджет вашей страны то 2 млд долларов это не дорого.
для нас.
а для вас - неимоверно дорого.
Гость
Ответить
Гость
Поправка!
Стоимость всего 1 (ОДНОГО!!!!) американского самолёта В-2 равна 150 млрд. руб. ($2 млрд)
Почувствуйте разницу и эффективность расходов!!!! :)))))))))))))))))))))))))))))
В-2 стоит в 8 раз дороже своего веса в золоте, то есть он стоил бы в 8 раз дешевле, если бы был полностью построен из этого металла. :))))))
Каждый американский налогоплательщик выложил по $35 за один бомбардировщик, и $720 за все вместе.
Гость
Ответить
Гость
Стоимость всего 1 (ОДНОГО!!!!) американского самолёта В-12 равна 150 млрд. руб. ($2 млрд)
Почувствуйте разницу и эффективность расходов!!!! :)))))))))))))))))))))))))))))
Поправка!
Стоимость всего 1 (ОДНОГО!!!!) американского самолёта В-2 равна 150 млрд. руб. ($2 млрд)
Почувствуйте разницу и эффективность расходов!!!! :)))))))))))))))))))))))))))))
Гость
Ответить
Стоимость всего 1 (ОДНОГО!!!!) американского самолёта В-12 равна 150 млрд. руб. ($2 млрд)
Почувствуйте разницу и эффективность расходов!!!! :)))))))))))))))))))))))))))))
Kpyk
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в заголовке намёк "утра" на неподъёмные расходы, а содержание в другую степь...Создание негативного фона путём воздействия на "сознание" клипомыслящих тиктокеров?
Гость
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конечно не слишком обременительные. росссиня заплатят за все, они бохатые.
последнюю репу будут с хреном доедать но за ракеты заплатят.
это хорошо - чем больше ракет тем быстрее россия кончится.
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