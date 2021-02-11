Су-34 разбомбили противника в Зауралье - видео

Су-34 разбомбили противника в Зауралье - видео
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Экипажам удалось нанести удар по замаскированной базе

Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли разрушительный удар по штабу условного противника в ходе боевых учений на полигоне. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу ЦВО. 

В учениях приняли участие экипажи смешанной авиационной дивизии Центрального военного округа в Челябинской области. Они отработали нанесение бомбовых ударов по замаскированным заглубленным объектам противника в ходе боевого применения авиационных средств поражения. Летчики работали в звене и парами. Для проведения учений задействовали полигон в Курганской области, указывает "Звезда". 

"Полеты с применением авиационных средств поражения проходят в рамках отборочного этапа конкурса международных армейских игр АрМИ-2021 среди летного состава авиадивизии ЦВО", – говорится в сообщении пресс-службы. 

Момент нанесения бомбового удара попал на видео – его приводит "Пятый канал". 

Всего к учению привлекли 12 самолетов, 70 единиц аэродромной техники и более 50 специалистов служб наземного обеспечения. 

Ранее на видео засняли выполнение экипажем Су-34 сложнейших воздушных маневров. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость
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Когда уже накажут Воронеж за агрессию НАТО ? Совсем распоясались там в своём Нечерноземье
Гость
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Щас на Зауралье тренеруются, Воронеж следующий.
Гость
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А по Воронежу ? По Воронежу не жахнули ?
Ну это потом видимо
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