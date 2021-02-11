Су-34 разбомбили противника в Зауралье - видео

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Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли разрушительный удар по штабу условного противника в ходе боевых учений на полигоне. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
В учениях приняли участие экипажи смешанной авиационной дивизии Центрального военного округа в Челябинской области. Они отработали нанесение бомбовых ударов по замаскированным заглубленным объектам противника в ходе боевого применения авиационных средств поражения. Летчики работали в звене и парами. Для проведения учений задействовали полигон в Курганской области, указывает "Звезда".
"Полеты с применением авиационных средств поражения проходят в рамках отборочного этапа конкурса международных армейских игр АрМИ-2021 среди летного состава авиадивизии ЦВО", – говорится в сообщении пресс-службы.
Момент нанесения бомбового удара попал на видео – его приводит "Пятый канал".
Всего к учению привлекли 12 самолетов, 70 единиц аэродромной техники и более 50 специалистов служб наземного обеспечения.
Ранее на видео засняли выполнение экипажем Су-34 сложнейших воздушных маневров.
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