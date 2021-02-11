"Путин, берегись!": Штаты подарили Украине надувные лодки

"Путин, берегись!": Штаты подарили Украине надувные лодки
Фото: Nina Lyashonok/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пользователи соцсетей переживают, прилагаются ли к презенту Пентагона весла и насосы

Вчера на военно-морской базе "Юг" в Практической гавани в Одессе состоялся торжественный смотр надувных лодок – передача США боевому украинскому флоту "материальной помощи". Данное мероприятие позабавило пользователей соцсетей, на что обратил внимание российский телеведущий Владимир Соловьев, процитировавший один из комментариев: "Путин, берегись!"

Отметим, американцы презентовали Незалежной техническую помощь в виде 10 скоростных катеров Willard и более 70 надувных лодок Zodiac. Об этом накануне сообщило Минобороны страны.

"В Одессе состоялась торжественная церемония встречи...... 84 надувных лодок, которые ВМС США передали в рамках военной помощи ВМС Украины. Путин, берегись!" – написал журналист в своем телеграм-канале, разместив ряд ироничных постов украинских пользователей.

Новость о резиновых лодках известный украинский блогер Анатолий Шарий в "Твиттере" прокомментировал кратко : "И два насоса". И ему посыпались ответы. Кто вспомнил недавнее сообщение представительницы Вашингтона о скором прибытии в Киев американских холодильников для вакцин от коронавируса. Кто-то предположил, что пока Шарий писал свои пару слов, " два насоса и три лодки уже украли".  Другие заинтерсовались, пели ли украинские военные при передаче лодок гимн.


Россияне тоже поупражнялись в комментариях, предлагая свои варианты вооружения от надувных лодок, ну и в целом с юмором отреагировали на такую помощь от Пентагона (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"А че не индейские "пироги"!?", "Надо вооружать российский флот иглострелами, а то никак", "А надувные весла забыли?? Чем обратно то грести будете??", "а цена у этих надувных лодок наверняка как если бы боевые корабли покупали!", "Сколько офицеров ВМС Украины теперь будут на рыбалку на новых лодках ездить", "Москитной флот пополнился морскими блохами", "Я думаю мы должны сдаться!".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Журналисты рассекретили планы Путина по вакцинации

Российский лидер заявил, что не намерен "обезъянничать"

Польский премьер поспорил с президентом Германии из-за "Северного потока-2"

Варшава настаивает на том, что Москве нельзя давать инструменты влияния на ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей