Пользователи соцсетей переживают, прилагаются ли к презенту Пентагона весла и насосы

Вчера на военно-морской базе "Юг" в Практической гавани в Одессе состоялся торжественный смотр надувных лодок – передача США боевому украинскому флоту "материальной помощи". Данное мероприятие позабавило пользователей соцсетей, на что обратил внимание российский телеведущий Владимир Соловьев, процитировавший один из комментариев: "Путин, берегись!"

Отметим, американцы презентовали Незалежной техническую помощь в виде 10 скоростных катеров Willard и более 70 надувных лодок Zodiac. Об этом накануне сообщило Минобороны страны.

"В Одессе состоялась торжественная церемония встречи...... 84 надувных лодок, которые ВМС США передали в рамках военной помощи ВМС Украины. Путин, берегись!" – написал журналист в своем телеграм-канале, разместив ряд ироничных постов украинских пользователей.

Новость о резиновых лодках известный украинский блогер Анатолий Шарий в "Твиттере" прокомментировал кратко : "И два насоса". И ему посыпались ответы. Кто вспомнил недавнее сообщение представительницы Вашингтона о скором прибытии в Киев американских холодильников для вакцин от коронавируса. Кто-то предположил, что пока Шарий писал свои пару слов, " два насоса и три лодки уже украли". Другие заинтерсовались, пели ли украинские военные при передаче лодок гимн.

И два насоса https://t.co/nOZq4nghzU — Анатолий Шарий (@anatoliisharii) February 10, 2021

Россияне тоже поупражнялись в комментариях, предлагая свои варианты вооружения от надувных лодок, ну и в целом с юмором отреагировали на такую помощь от Пентагона (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"А че не индейские "пироги"!?", "Надо вооружать российский флот иглострелами, а то никак", "А надувные весла забыли?? Чем обратно то грести будете??", "а цена у этих надувных лодок наверняка как если бы боевые корабли покупали!", "Сколько офицеров ВМС Украины теперь будут на рыбалку на новых лодках ездить", "Москитной флот пополнился морскими блохами", "Я думаю мы должны сдаться!".

