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Медиа смогли выяснить, каким образом проходит запуск ракеты с комплекса "Искандер". Процесс осуществления стрельбы является полностью автоматизированной процедурой.
По словам командира расчета, комплекс "Точка" требовал для запуска поворота нескольких десятков переключателей в строгой последовательности. Здесь же необходимо нажать лишь одну кнопку – речь идет о клавише "Режим", расположенной на панели бортовой компьютерной системы.
Далее расчет "Искандера" получает команду пуска в виде сообщения с коротким текстом: "Перейти в готовность 1" – сами ракетчики именуют его "смской".
Невидимая часть полученной информации содержит координаты выбранной цели с набором цифр и знаков, которые понятны ПО. После получения приказа о пуске снаряда происходит задраивание расчета в кабине. Поступивший код вводят в бортовой компьютер, а командир расчета нажимает на "Режим". Далее система действует на самостоятельной основе путем раскрутки гироскопа, опускания опор и раздвигания крыши.
Внутри же сидит команда, которая проводит наблюдение за показаниями приборов. На компьютерном табло проводится хронометражный отсчет, по которому определяется, что делает в текущий момент времени "Искандер".
Время подготовки к запуску составляет восемь минут, в течение 7 мин. можно произвести отмену команды. После этого в ракетном двигателе запускается химическая реакция, передает "Российская газета".
Ранее китайское издание Sohu оценило возможности комплекса "Искандер-М".
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