Раскрыт текст сообщения для запуска "Искандеров"

Раскрыт текст сообщения для запуска "Искандеров"
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Для выстрела требуется лишь нажатие одной кнопки

Медиа смогли выяснить, каким образом проходит запуск ракеты с комплекса "Искандер". Процесс осуществления стрельбы является полностью автоматизированной процедурой.

По словам командира расчета, комплекс "Точка" требовал для запуска поворота нескольких десятков переключателей в строгой последовательности. Здесь же необходимо нажать лишь одну кнопку – речь идет о клавише "Режим", расположенной на панели бортовой компьютерной системы.

Далее расчет "Искандера" получает команду пуска в виде сообщения с коротким текстом: "Перейти в готовность 1" – сами ракетчики именуют его "смской".

Невидимая часть полученной информации содержит координаты выбранной цели с набором цифр и знаков, которые понятны ПО. После получения приказа о пуске снаряда происходит задраивание расчета в кабине. Поступивший код вводят в бортовой компьютер, а командир расчета нажимает на "Режим". Далее система действует на самостоятельной основе путем раскрутки гироскопа, опускания опор и раздвигания крыши.

Внутри же сидит команда, которая проводит наблюдение за показаниями приборов. На компьютерном табло проводится хронометражный отсчет, по которому определяется, что делает в текущий момент времени "Искандер".

Время подготовки к запуску составляет восемь минут, в течение 7 мин. можно произвести отмену команды. После этого в ракетном двигателе запускается химическая реакция, передает "Российская газета".

Ранее китайское издание Sohu оценило возможности комплекса "Искандер-М".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Имеем хохлоклоунов в Европе и Польше
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Гость
Искандеры и прочие ракеты не помогут, как не помогли СССР.
Фигасе не помогло Нас никто не захватил и не поглатили . А вот расколоть да смогли, а потом мелочь всякую на дно пустить. Теперь оно около ноги бегает хвостом виляет и из рук ест.
Гость
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Гость
Искандеры и прочие ракеты не помогут, как не помогли СССР.
В СССР было избыточное количество <цензура>, похожего на Вас
М
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крым наш
вам пиндосы помогут
угу,надувные лодки прислали,холодильники для вакцины прислали,осталось ума прислать,увы,у них этого самим не хватает,даже капитолий не смогли взять в отличии от майданутых,эти уже все в кружевном белье круасаны жрут по парижам
крым наш
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Гость
Искандеры и прочие ракеты не помогут, как не помогли СССР.
вам пиндосы помогут
Гость
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Искандеры и прочие ракеты не помогут, как не помогли СССР.
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