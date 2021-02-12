Альянс оказался перед лицом новых вызов из-за улучшения военного потенциала РФ

Соединенные Штаты столкнулись с серьезными проблемами из-за возрождения подводного флота РФ. По мнению аналитиков, процесс преобразований военной сферы давнего геополитического соперника сильнее всего отразился на российских ВМС, которые находились в сильнейшем упадке 20 лет назад.

После распада Советского Союза произошло массовое сокращение количества АПЛ, что в итоге серьезно подорвало возможности новой России к реагированию на морские угрозы. Ситуация изменилась после прихода к власти Владимира Путина.

Новое правительство провело ряд реформ, нацеленных на увеличение финансирования военной сферы. Упор во многом делался на российские ВМС.

В 2019 году оборонный бюджет РФ остался на уровне 65 млрд долларов. За последние годы в стране произошел ряд крупных изменений из-за ввода в эксплуатацию новых субмарин.

Так, если изначально для запуска "Бореев" потребовалось целое шестнадцатилетние, то позднее субмарины этого класса начали строить за срок, который сократили в два раза. За последние несколько лет удалось сдать восемь улучшенных подлодок класса "Варшавянка".

"Россия доказала, что представляет угрозу для НАТО", – пишет The Diplomat.

Ранее издание Business Insider заявило, что НАТО выражает всю большую обеспокоенность из-за модернизации подводного флота РФ.