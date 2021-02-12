Вашингтону предрекли серьезные проблемы из-за возрождения российских подлодок

Вашингтону предрекли серьезные проблемы из-за возрождения российских подлодок
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Альянс оказался перед лицом новых вызов из-за улучшения военного потенциала РФ

Соединенные Штаты столкнулись с серьезными проблемами из-за возрождения подводного флота РФ. По мнению аналитиков, процесс преобразований военной сферы давнего геополитического соперника сильнее всего отразился на российских ВМС, которые находились в сильнейшем упадке 20 лет назад.

После распада Советского Союза произошло массовое сокращение количества АПЛ, что в итоге серьезно подорвало возможности новой России к реагированию на морские угрозы. Ситуация изменилась после прихода к власти Владимира Путина.

Новое правительство провело ряд реформ, нацеленных на увеличение финансирования военной сферы. Упор во многом делался на российские ВМС.

В 2019 году оборонный бюджет РФ остался на уровне 65 млрд долларов. За последние годы в стране произошел ряд крупных изменений из-за ввода в эксплуатацию новых субмарин.

Так, если изначально для запуска "Бореев" потребовалось целое шестнадцатилетние, то позднее субмарины этого класса начали строить за срок, который сократили в два раза. За последние несколько лет удалось сдать восемь улучшенных подлодок класса "Варшавянка".

"Россия доказала, что представляет угрозу для НАТО", – пишет The Diplomat.

Ранее издание Business Insider заявило, что НАТО выражает всю большую обеспокоенность из-за модернизации подводного флота РФ.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

крым наш
Ответить
Гость
Бандерлоги - фас!
спят ещё,у них на час позже
Гость
Ответить
Бандерлоги - фас!
1
новости партнеров

Германия бросает США решительный вызов из-за "Северного потока - 2"

Берлин намерен получить доступ к природным российским ресурсам

Польский премьер поспорил с президентом Германии из-за "Северного потока-2"

Варшава настаивает на том, что Москве нельзя давать инструменты влияния на ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей