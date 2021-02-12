СМИ обратили внимание на развертывание тяжелых перехватчиков в труднодоступных регионах

Минобороны разместило эскадрилью МиГ-31БМ на территории архипелага Новая Земля в рамках наращивания своего присутствия в регионе. Длительное время истребитель использовался в Арктике – шасси самолет пригоден для развертывания на обледенелых взлетно-посадочных полосах, а выносливость и крайне высокая скорость позволяет патрулировать объемные территории, считают западные обозреватели.

Модернизированный вариант "БМ" оснащен радиолокационной системой "Заслон-М", а также высокой скоростью, превышающей 2,8 Маха. Как отмечает издание The Military Watch, Россия решила разместить эскадрилью в регионе для атаки потенциальных противников в случае угрозы с помощью нанесения удара ракетами Х-47М2, которые позволяют истребительной авиации российских ВКС угрожать целям на основной части театра военных действий.

"Размещение перехватчиков происходит на фоне растущей напряженности и военного присутствия западных сил. Ожидается, что регион должен стать главным местом стратегического соперничества между РФ и Западом в ближайшее время", – пишет обозреватель американского издания.

По информации источника, российские стратосферники могут выполнять боевые задачи при весьма суровых климатических условиях – опыт работы в Заполярье подтверждает, что МиГ-31БМ способен находиться на дежурстве даже при температуре в 60 градусов ниже нулевой отметки. С помощью эскадрильи Россия получает контроль над акваторией Севморпути.

Ранее издание The National Interest заявляло, что унаследованные от Советского союза системы позволили РФ основательно подготовиться в Арктике.