У Лондона катастрофический недобор кадров, который не позволит принять полноценное участие в потенциальной военной операции

Минобороны Великобритании подготовило секретный отчет о "шокирующем состоянии" армии Королевства. Согласно документу, в 32 из 33 пехотных батальонов критически не хватает готовых к бою солдат, пишет Daily Mail.

В отчете под грифом "Официально: конфиденциально" говорится, что у ключевых передовых подразделений едва ли наберется половина личного состава, необходимого для оперативного развертывания.

Бывший министр обороны (фамилия не указывается) заявил, что это ставит под сомнение, сможет ли Великобритания по-прежнему выполнять свои обязательства в качестве ведущего члена НАТО.

И несмотря на вышеуказанные недостатки, ряд пехотных батальонов столкнутся с серьезной проблемой при пересмотре расходов на оборону и долгосрочной стратегии.

Кадровый кризис был списан на годы плохой оплаты и условий труда, а также на решение передать рекрутинг военнослужащих частной фирме. По словам полковника Ричарда Кемпа, командовавшего войсками в Афганистане, контракт на £1,3 млрд, переданный одной такой компании, оказался "катастрофическим" решением, поскольку бюрократические препоны отпугнули потенциальных новобранцев.

"Армия уже слишком мала, чтобы адекватно защитить Британию во все более опасном мире. Эти дальнейшие сокращения опасно безответственны", – заявил полковник.

Отмечается, что количество поданных заявок на службу в армии упало до 25 тыс в 2017 году. Сами контрактники жалуются на плохие жилищные условия и низкий уровень жизни.

Положение настолько плохо, что даже элитная Шотландская гвардия, один из самых престижных пехотных батальонов Королевства, испытывает нехватку в военнослужащих. Для его пополнения нужно 603 солдата, однако к январю текущего года для выполнения операций доступны лишь 339 военных.

Сухопутным войскам необходимо поставить под ружье 14 984 солдата, но на поле боя отправиться сейчас смогут только около 11 тысяч. И то, если все будут здоровы, подчеркивается в отчете.



"Цифры говорят о том, что сейчас мы очень близки к тому, чтобы с трудом участвовать в конфликте или крупной операции, несмотря на непревзойденный боевой дух наших войск и их командиров", резюмируется в статье.

Ранее американский аналитик Роберт Фарли в статье для The National Interest объяснил, почему Россия лучше всех готова отстаивать свои позиции в Арктике. По его мнению, Москва сохранила боевой ледокольный флот и военные базы на севере со времен СССР. Более того, Россия делает ставку на мобильные группы военнослужащих, а также дальнюю стратегическую авиацию.

