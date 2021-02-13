Способна вызвать цунами: в России появится подлодка сверхдержавы

Способна вызвать цунами: в России появится подлодка сверхдержавы
Фото: Abigayle Lutz/ ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Субмарина станет первым штатным носителем "Посейдона"

Российские военные в 2021-м получат по истине уникальную подводную атомную лодку. Речь идет о "Белгороде" проекта 09852, которая станет самой длинной подводной машиной в мире. 

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в военной сфере, в длину подлодка будет 180 метров. Как пишет военный историк Дмитрий Болтенков на страницах издания, атамоход заложили в 1992-м, но строить начали гораздо раньше. Поэтому субмарину можно считать "последней подлодкой ушедшей сверхдержавы".

В 1997-м из-за экономического кризиса строительство заморозилось. Части для "Белогрода" отдавали на создание других подлодок. Позже было принято решение сделать из АПЛ носителя разнообразных перспективных подводных систем. В результате атомоход претерпел изменения. 

"Белгород" станет первой подлодкой, которая в штатном режиме будет выходить в море с оружием "Судного дня" – суперторпедой "Посейдон". АПЛ сможет выстрелить ракетой по противнику в случае нападения. Ядерный удар, как пишет эксперт, разумеется придется на береговую часть страны-врага, туда, где большее число городов, промышленных центров и людей. Помимо "стандартных" последствий от атаки появится и цунами. 

Сейчас же "Посейдон" размещают на подлодке "Саров". 

По словам историка, появление у военных "Белгорода" заставит страны по-новому взглянуть на понятие "морской войны". Ведь АПЛ сможет обладать разными подводными аппаратами и роботами, что позволит контролировать огромные морские районы и минимизировать потери в случае боев. 

Ранее СМИ предсказали, что у США возникнут проблемы из-за возрождения российских подлодок. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость141614
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и когда появится эта вундервафля ?
когда у нас уже будут колонии на марсе ?
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