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Программа ударных истребителей F-35 столкнулась с нехваткой двигателей Pratt & Whitney F135. Ситуация может улучшиться через несколько месяцев, заявили представители Пентагона.
Как считают в офисе программы программы F-35, проблема двоякая. Прежде всего, в Центре тяжелого техобслуживания F135 на базе ВВС Тинкер, штат Оклахома, не смогли справиться с обработкой двигателей путем выполнения планового техобслуживания в короткий срок, как планировалось ранее.
Во-вторых, специалисты по техническому обслуживанию обнаружили "преждевременное повреждение покрытий лопастей ротора", увеличивая объем ремонтных работ.
Представитель Пентагона же заявил, что ведомство столкнулось с "серьезной проблемой готовности". Из-за возникшей ситуации к 2022 году примерно 5-6% новейшего авиапарка может остаться без двигателей.
В руководстве же не теряют надежды на "корректирующие меры", которые, убежден производитель, позволят изменить ситуацию, пишет Defense News.
Ранее в отделе закупок Пентагоне раскритиковали администрацию Белого дома за непомерные расходы на программу по созданию F-35.
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