На Западе сообщили о срыве программы F-35

На Западе сообщили о срыве программы F-35
US Navy/www.globallookpress.com
Lockheed Martin cтолкнулся с проблемой, которая требует немедленного решения

Программа ударных истребителей F-35 столкнулась с нехваткой двигателей Pratt & Whitney F135. Ситуация может улучшиться через несколько месяцев, заявили представители Пентагона.

Как считают в офисе программы программы F-35, проблема двоякая. Прежде всего, в Центре тяжелого техобслуживания F135 на базе ВВС Тинкер, штат Оклахома, не смогли справиться с обработкой двигателей путем выполнения планового техобслуживания в короткий срок, как планировалось ранее.

Во-вторых, специалисты по техническому обслуживанию обнаружили "преждевременное повреждение покрытий лопастей ротора", увеличивая объем ремонтных работ.

Представитель Пентагона же заявил, что ведомство столкнулось с "серьезной проблемой готовности". Из-за возникшей ситуации к 2022 году примерно 5-6% новейшего авиапарка может остаться без двигателей.

В руководстве же не теряют надежды на "корректирующие меры", которые, убежден производитель, позволят изменить ситуацию, пишет Defense News.

Ранее в отделе закупок Пентагоне раскритиковали администрацию Белого дома за непомерные расходы на программу по созданию F-35.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Шаман
Пожаловаться Ответить
Отлично! по этому поводу завтра посвечу фонариком в небо и скажу: ау Ф-35 где же ты и захохочу!
Гость141614
Пожаловаться Ответить
Гость145122
Главное, сколько б/ушных резиновых лодок (или <цензура>) примет окраишка...
доооо !!! наливай !
Гость145118
Пожаловаться Ответить
Каждое лыко - в строку. Чиркнул кто-то на каком-то вэбсайте критику, а в РФ вся пропагандонская рать эхом орет о "провале" там, в Америке. На себя, кумушки, оборотитесь. Провал - это су-57 и армата. А по секрету можно добавить, что гиперзвуковые ракеты - это старые обычные боеголовки, просто кто-то умный пересчитал их скорость в махи. Булаву испытывали 10 лет, но она долетает до цели в 1 случае из 5. Так ее и приняли на вооружение. Шахтные ракеты Сатана пришли в негодность, так как срок их продлевался уже два раза по десять лет. Новая ракета еще не летала ни разу.
Гость145122
Пожаловаться Ответить
Гость141614
а сколько су-57 примет в этом годуна вооружение рашка ?
1 или 2 ?
Главное, сколько б/ушных резиновых лодок (или <цензура>) примет окраишка...
Гость141614
Пожаловаться Ответить
а сколько су-57 примет в этом годуна вооружение рашка ?
1 или 2 ?
1
новости партнеров
По теме

Сенаторы потребовали от Байдена надавить на Берлин из-за "Северного потока - 2"

Чиновники в ужасе от перспективы отмены санкций против газопровода

Москву накрыл снежный апокалипсис: видео

Охватившая столицу зимняя буря привела к массовому транспортному затору и отмене авиарейсов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей