Украинские танки заметили в США

Предполагается, что американцы будут учиться ими управлять

Основной боевой танк Незалежной Т-84 заметили в США, на полигоне Юма (Аризона).

Как предполагает издание  National Interest, американские военные могли получить боевую машину для обучения. Обычно именно это означает появление иностранной техники на названном полигоне.

Ранее армия США уже приобретала украинские танки. Тогда они нужны были для испытаний. Их провели на Абердинском полигоне.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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