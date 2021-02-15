Сроки готовности нового оружия Пентагон не раскрыл

В США создают новый беспилотник LongShot, главная задача которого – уничтожить российский Су-57. Это будет носитель ракет класса "воздух – воздух".

Создать этот дрон в Вашингтоне решили вернуть имеющееся после окончания холодной войны господство в небе, догнать и перегнать преуспевших его в разработке боеголовок истребителей Москву и Пекин. Больше всего Пентагон напрагают Р-37М на Су-57 из РФ и китайская PL-15 на J-20.

Такие американские ракеты, как AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM), не выдерживают сравнение с указанными аналогами по захвату и уничтожению. И LongShot должен показать силу американского оружия.

Дрон будут нести истребители, и его боеголовки достигнут целей, находящихся за пределами досягаемости ныне существующих ракет. В перспективе его можно будет запускать с других военных самолетов, кораблей и даже с суши, отмечает Popular Mechanics

Сроки, когда этот беспилотник будет готов, не названы. Контракты по его производству уже заключены с Northrop Grumman, General Atomics и Lockheed Martin.

На днях в США дали высокую оценку российскому Су-57. Там признали, что этот истребитель пятого поколения не только превосходит в воздухе свои зарубежные аналоги, но и представляет собой идеального "воздушного снайпера", способного "ослеплять" обороноспособность НАТО.