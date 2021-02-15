США готовят "убийцу" российского Су-57

США готовят "убийцу" российского Су-57
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Сроки готовности нового оружия Пентагон не раскрыл

В США создают новый беспилотник LongShot, главная задача которого – уничтожить российский Су-57. Это будет носитель ракет класса "воздух – воздух".

Создать этот дрон в Вашингтоне решили вернуть имеющееся после окончания холодной войны господство в небе, догнать и перегнать преуспевших его в разработке боеголовок истребителей Москву и Пекин. Больше всего Пентагон напрагают Р-37М на Су-57 из РФ и китайская PL-15 на J-20.

Такие американские ракеты, как AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM), не выдерживают сравнение с указанными аналогами по захвату и уничтожению. И LongShot должен показать силу американского оружия.

Дрон будут нести истребители, и его  боеголовки достигнут целей, находящихся за пределами досягаемости ныне существующих ракет. В перспективе его можно будет запускать с других военных самолетов, кораблей и даже с суши, отмечает Popular Mechanics

Сроки, когда этот беспилотник будет готов, не названы. Контракты по его производству уже заключены с Northrop Grumman, General Atomics и Lockheed Martin.

На днях в США дали высокую оценку российскому Су-57. Там признали, что этот истребитель пятого поколения не только превосходит в воздухе свои зарубежные аналоги, но и представляет собой идеального "воздушного снайпера", способного "ослеплять" обороноспособность НАТО. 

Фоторепортаж
На Западе не боятся Су-57
Фото: mil.ru Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: commons.wikimedia.org Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Кадр youtube.com Кадр youtube.com +1
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Президент РФ ясно обозначил свое отношение к спору о Курилах

Принадлежность островов не обсуждается

К Байдену прорывалась пенсионерка с заряженным пистолетом

Даму сопровождал мужчина с винтовкой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей