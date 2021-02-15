Российский концерн уже обсуждает поставки в другие страны

На автомат АК-19, использующий натовские патроны, уже поступили заказы из-за рубежа. Об этом сообщил гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов.

По его словам, модель изначально готовили для поставок в другие страны.

"АК-19 использует патрон 5,56 х 45 миллиметров, принятый на вооружение в НАТО и широко распространенный в мире. Таким образом, наш новейший автомат полностью ориентирован на внешний рынок",

– подчеркнул Тарасов.

Впервые за рубежом АК-19 представят в Абу-Даби, где 21-25 февраля 2021 г. пройдет международная оружейная выставка IDEX-2021. Однако первые заявки уже поступили. Новым автоматом уже заинтересовались на Ближнем Востоке, рассказал представитель "Калашникова", не уточняя деталей, передает РИА "Новости".

АК-19 был создан на базе АК-12. Он оснащен телескопическим прикладом оригинальной конструкции, планками Пикатинни, новым диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. Считается, что автомат особенно надежен в условиях влажного климата и пыли.

На вооружение российской армии АК-19 принят в 2018 году.

Ранее стало известно, что у концерна "Калашников" сменился владелец.