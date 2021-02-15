На переделанный под стандарты НАТО автомат "Калашникова" нашлись иностранные покупатели

На переделанный под стандарты НАТО автомат "Калашникова" нашлись иностранные покупатели
Фото: Kalashnikov Media/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российский концерн уже обсуждает поставки в другие страны

На автомат АК-19, использующий натовские патроны, уже поступили заказы из-за рубежа. Об этом сообщил гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов.

По его словам, модель изначально готовили для поставок в другие страны.

"АК-19 использует патрон 5,56 х 45 миллиметров, принятый на вооружение в НАТО и широко распространенный в мире. Таким образом, наш новейший автомат полностью ориентирован на внешний рынок",

– подчеркнул Тарасов.

Впервые за рубежом АК-19 представят в Абу-Даби, где 21-25 февраля 2021 г. пройдет международная оружейная выставка IDEX-2021. Однако первые заявки уже поступили. Новым автоматом уже заинтересовались на Ближнем Востоке, рассказал представитель "Калашникова", не уточняя деталей, передает РИА "Новости".

АК-19 был создан на базе АК-12. Он оснащен телескопическим прикладом оригинальной конструкции, планками Пикатинни, новым диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. Считается, что автомат особенно надежен в условиях влажного климата и пыли.

На вооружение российской армии АК-19 принят в 2018 году.

Ранее стало известно, что у концерна "Калашников" сменился владелец.

Фоторепортаж
"Калашников" показал нетипичное оружие
ФОТО: Ольга Соколова ФОТО: Ольга Соколова ФОТО: Ольга Соколова
ФОТО: Ольга Соколова ФОТО: Ольга Соколова ФОТО: Ольга Соколова ФОТО: Ольга Соколова +
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Шаман
Пожаловаться Ответить
Все для партнеров! Надо не забыть им еще и веревку продать, на которой они этого продавца и повесят.
Бармалеи одобряют.
Дуб
Пожаловаться Ответить
Конечно найдутся: реднэки, блм, каталонцы, шотландцы, мало ещёкто!
1
новости партнеров

Из Росгвардии после крупного скандала уволились сразу 9 генералов

За отставкой одного высшего офицера последовали еще несколько

Министр, обваливший рубль

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей