Париж потерпел крупное коммерческое фиаско из-за своей неудачной программы

Действия российской стороны и ее союзников обрекли французский ВПК на провал – так, многоцелевой истребитель Rafale так и не обрел успех среди индийских и египетских ВВС, которые предпочли ему российский Су-35.

Как отмечает источник, и Египет, и Индия выступали первыми заказчиками французского истребителя. Тем не менее, даже агрессивная маркетинговая политика не помогла Парижу добиться экспортного успеха – машина явно отстает от своего конкурента, как с ценовой точки зрения, так и с позиций летных характеристик.

"Египет закупил всего 24 истребителя, и, несмотря на переговоры о последующих заказах, не проявил особой заинтересованности в расширении своего флота. Тем временем Индия закупила 36 истребителей – безусловно, наименьший контингент истребителей в ее ВВС, что более чем на 70% меньше первоначально запланированного заказа в 126 самолетов", – пишет обозреватель The Military Watch.

Ситуация для французского ВПК сложилась неприятным образом: вместо этого Египет закупил у России более 40 МиГ-29М и 27 Су-35. Несмотря на недостаток перед французским конкурентом в системе обнаружения и уступающей дальностью действия, "Сухой" куда быстрее Rafale, может работать на большей высоте и превосходит свой аналог в соотношении тяги к весу.

Подобным образом обстоят дела и с Индией, которая имеет в своем летном авиапарке в основном российские самолеты.

"Ярким примером является предложение России разрешить Индии производить Су-35 по лицензии и использовать свои технологии для модернизации самолетов Су-30МКИ с двигателями нового поколения АЛ-41 и РЛС "Ирбис-Э" для значительного улучшения их характеристик. В отличие от Rafale, который, хотя и потенциально опасен в воздушном пространстве, уступает среднему показателю в воздушном пространстве, Су-35 представляет собой специализированный истребитель для завоевания превосходства в воздухе, которого Индии явно не хватает", – пишет обозреватель.

Ранее в The National Interest заявили, что Китай откажется от закупок российских Су-57.

