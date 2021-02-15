США не станут ввязываться в противостояние РФ и Украины, а также не вступятся за Грузию и Молдавию

Самолеты НАТО, которые попытаются в угоду киевского режима пролететь над российским Крымом, будут немедленно сбиты. Такой прогноз дал возможным действиям авиаторов альянса военно-политический эксперт Яков Кедми, комментируя недавнее соответствующее предложение натовцам от главы Министерства инфраструктуры Украины Владимира Криклия.

По словам израильского специалиста, все самолеты блока, которые решатся воспользоваться "приглашением" деятелей Незалежной, ждет незавидная участь: они будут сбиты, как только попробуют войти в воздушное пространство Крыма. Заявления украинского министра вызывают сомнения в его адекватности, отметил Кедми.

"Один недоумок на Украине сказал: "А почему бы самолетам НАТО не летать над Крымом и Симферополем? Это же украинская территория". Пожалуйста. Первый же самолет НАТО, который залетит в воздушное пространство Крыма, будет сбит", – цитирует эксперта ФБА "Экономика сегодня".

Кедми считает, что Киев зря надеется на поддержку со стороны новой администрации Белого дома, поскольку президент США Джо Байден, хотя он является последователем внешнеполитического курса своего однопартийца Барака Обамы, не станет воевать ни с КНДР, ни с Ираном, и вряд ли будет вести боевые операции за Украину. Также нынешний глава Овального кабинета не пошлет пентагоновский флот прикрывать военный союз Грузии, Незалежной и Молдавии.

Специалист обратил внимание, какую военную помощь недавно оказал Вашингтон Киеву, прислав украинцам надувные лодки. По мнению Кедми, американцы сами не захотят прикрывать такой боевой флот.

Напомним, на прошлой неделе пан Криклий заехал в Брюссель. Там он встретился с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером и предложил альянсу воспользоваться воздушным коридором над Симферополем для операций блока по переброске военных грузов и солдат.

В ответ власти Крыма предположили, что таким образом руководители Незалежной просто подстрекают натовцев к Третьей мировой войне, при этом обрекают свою страну на уничтожение.

