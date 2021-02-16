Новейшие суда оказались не нужны Пентагону из-за дороговизны в обслуживании и ракетной немощи

Военно-морские силы США намерены списать новейшие патрульные катера проекта Mark VI, самый старый из которых закуплен Пентагоном всего шесть лет назад. Причиной такого решения называется бесполезность этих судов против потенциальных противников и дороговизна в обслуживании, пишет американское издание The Drive.

Отмечается, что из состава ВМС планируется вывести к концу 2021 г. все 12 таких катеров. Процесс должен начаться уже в марте. По данным издания, флот собирается продать корабли. Сейчас они базируются на Гуаме, в континентальной части США и развернуты в Персидском заливе.

В ВМС подтвердили, что решение относительно будущего этих катеров является частью предстоящего запроса военного бюджета президента на 2022 финансовый год.

"В сценариях военных действий против других стран [таких как Россия или Китай] считалось, что Mark VI на самом деле не нужны (учитывая их небольшой размер и ограниченную ракетную огневую мощь)", – заявил генерал-майора Корпуса морской пехоты (КМП) США Трейси Кинг.

Офицер добавил, что "катера дороги в обслуживании".

В издании решение насчет таких молодых по возрасту кораблей посчитали спорным. Пентагону 12 патрульных катеров обошлись в среднем по цене от 7 до 8 миллионов долларов каждый. Поставлены флоту они были в период с 2015-го по 2017 год. Всего планировалось закупить 48 Mark VI. При этом их цена уже стала колебались между $14 млн и $16 миллионами.

В статье указывается, что катера можно было бы передать в другие морские структуры США, возместив таким образом потраченные средства Пентагону, или сделав их доступными для американских союзников или партнеров. Однако ни одно из этих предложений никого не заинтересовало.

В итоге правительство Штатов в прошлом году одобрило продажу Mark VI на Украину в несколько иной конфигурации, чем образцы ВМС.

Напомним, в 2020-ом в СМИ появилась информация о планах киевского режима закупить у Вашингтона 18 катеров класса Mark VI. Пока же на днях американцы передали украинцам 10 скоростных катеров Willard и свыше 70 надувных лодок Zodiac. Последний военная помощь буквально взорвала соцсети.

