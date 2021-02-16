Российская армия оказалась в тройке лидеров по военной мощи

Российская армия оказалась в тройке лидеров по военной мощи
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Страна заняла второе место после США

Агентство Global Firepower обнародовало обновленный рейтинг (Global Firepower Nations Index 2021, GFNI-2021), в котором публикует список стран, занимающих лидирующие позиции в военной сфере. Так, по итогам 2020 года РФ заняла второй место – на первом находятся Соединенные Штаты.

Стоит отметить, что рейтинг формируется, исходя из многочисленных показателей, куда входит численность состава, техники, уровень финансирования, объемы добычи энергоносителей и прочие факторы.

Как отмечает источник, РФ стала второй страной из 139 государств, попавших в список. За ней следуют КНР, Индия, Япония, Южная Корея, Франция, Британия и Бразилия с Пакистаном.

Согласно приведенным данным, США обогнали РФ в авиационной мощи, однако Россия заняла лидирующую позицию в артиллерийской технике и РЗК.

Что касается уровня оборонного бюджета, то Москва оказалась на 11-й строчке. При этом шестое место РФ заняла по количеству золотовалютных запасов, отмечает Global Firepower.

По информации "Военного стандарта", рейтинг отражает уровень осведомленности ЦРУ о военном потенциале в каждой стране, так как практически все данные указанного рейтингового агентства формируются на основе информации американских спецслужб.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

крым наш
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Гость141614
или как будто даже не заканчивалась
а своей войны каклы,не замечаете?
крым наш
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Гость134484
У дебилов одна любимая тема: война ! Не экономика , не медицина , образование. На фиг ? Нам бы повоевать !
что бы отвлечь народ от насущных проблем
Гость134484
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У дебилов одна любимая тема: война ! Не экономика , не медицина , образование. На фиг ? Нам бы повоевать !
Гость143930
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Гость141614
или как будто даже не заканчивалась
у вас война вся ещё впереди ;)
запасайтесь вазелином
Гость143930
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Гость143459
Надо же по мощи Россия 2 место занимает а проедишь по России война как будто только вчера закончилась
проедИшь, проедИшь...учи идиш, грамотей :))
мечты несбыточные диванного сидельца
Гость141614
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Гость143459
Надо же по мощи Россия 2 место занимает а проедишь по России война как будто только вчера закончилась
или как будто даже не заканчивалась
Гость143459
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Надо же по мощи Россия 2 место занимает а проедишь по России война как будто только вчера закончилась
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