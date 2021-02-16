Страна заняла второе место после США

Агентство Global Firepower обнародовало обновленный рейтинг (Global Firepower Nations Index 2021, GFNI-2021), в котором публикует список стран, занимающих лидирующие позиции в военной сфере. Так, по итогам 2020 года РФ заняла второй место – на первом находятся Соединенные Штаты.

Стоит отметить, что рейтинг формируется, исходя из многочисленных показателей, куда входит численность состава, техники, уровень финансирования, объемы добычи энергоносителей и прочие факторы.

Как отмечает источник, РФ стала второй страной из 139 государств, попавших в список. За ней следуют КНР, Индия, Япония, Южная Корея, Франция, Британия и Бразилия с Пакистаном.

Согласно приведенным данным, США обогнали РФ в авиационной мощи, однако Россия заняла лидирующую позицию в артиллерийской технике и РЗК.

Что касается уровня оборонного бюджета, то Москва оказалась на 11-й строчке. При этом шестое место РФ заняла по количеству золотовалютных запасов, отмечает Global Firepower.

По информации "Военного стандарта", рейтинг отражает уровень осведомленности ЦРУ о военном потенциале в каждой стране, так как практически все данные указанного рейтингового агентства формируются на основе информации американских спецслужб.