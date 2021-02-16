Россия меняет правила игры из-за своих межконтинентальных баллистических ракет

Российский ракетный комплекс "Авангард" является "беспрецедентной угрозой" для Соединенных Штатов. Такое мнение выразил обозреватель американского издания The National Interest, раскрывший основные достоинства новейшей баллистической системы.

Отмечается, что речь идет о комплексе, который пускает ракету, обладающую высокой скоростью и крайне легкой маневренностью. Вражеские войска ПВО не представляют для Минобороны РФ никакой угрозы. А 2021 году у российской армии появится уже 13 пусковых установок с ракетами "Авангард" и "Ярс". Более того, Москва намерена выделить дополнительные средства на дальнейшее производство систем.

В настоящее время Россия работает над завершением строительства инфраструктуры, необходимой для полноценного боевого дежурства "Авангардов" и "Ярсов". А дополнительные средства дадут возможность Минобороны выйти на уровень обеспеченности стратегических ядерных сил в 88,3%.

Сверхзвуковой "Авангард" развивает скорость до 27 Махов (32 тыс. километров в час – прим. ред.), что говорит о способности ракеты преодолеть плотные слои атмосферы, миновав любую вражескую ПВО.

"Такое сочетание высокой скорости и высокой маневренности может значительно затруднить противодействие традиционных противоракетных систем. В сентябре 2017 года российские военные провели успешный учебный пуск платформы, который подтвердил надежность оружия", – отмечает The National Interest.

Ранее экс-глава Министерства обороны РФ Сергей Иванов заявил, что государство потратило десятки миллиардов долларов на разработку новейшего стратегического вооружения.