Территорий хотят лишить и Белоруссию

Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс заявил, что в конце весны планируются полномасштабные боевые учения вблизи российских границ. Подробности о предполагаемых сценариях маневров рассказали на Украине.

Вероятнее всего, войска разыграют план расширения Сувалкского коридора – гипотетического сухопотного отрезка в 100 километров, который мог бы соединить Белоруссию с Калининградской областью России, однако сейчас по нему проходит граница Польши с Литвой. Причем, указывается в телеграм-канале "Черговий ООС", сделать это намереваются не только за счет российских территорий, но и белорусских.

Учения с юго-восточной стороны России войска НАТО проведут ради одной цели – "изоляции" Крыма, пишет РИА ФАН.

Также на Украине спрогнозировали окончательный срыв перемирия на Донбассе в конце весны – начале лета – как раз в тот момент, когда, по оценке автора канала, в стране будет базироваться "многотысячный контингент НАТО с авиацией и бронетехникой". Из-за этого, полагают они, Россия не рискнет вмешиваться в ситуацию.

"Так что... шанс у нас вернуть Донбасс, оказывается, есть. Да и поддержка, если что, будет. Воспользуется ли Зе этой возможностью?", – задается вопросом автор.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не нацелен на столкновение с Россией, хотя полностью к этому подготовлен. Он отметил, что конфронтация возможна только в том случае, если Москва сама захочет войны. При этом он отметил, что прерывать диалог со страной нельзя, даже если нет никакой надежды на улучшение ситуации.