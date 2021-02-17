НАТО готовит "изоляцию" Крыма от России весной

НАТО готовит "изоляцию" Крыма от России весной
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Территорий хотят лишить и Белоруссию

Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс заявил, что в конце весны планируются полномасштабные боевые учения вблизи российских границ. Подробности о предполагаемых сценариях маневров рассказали на Украине. 

Вероятнее всего, войска разыграют план расширения Сувалкского коридора – гипотетического сухопотного отрезка в 100 километров, который мог бы соединить Белоруссию с Калининградской областью России, однако сейчас по нему проходит граница Польши с Литвой. Причем, указывается в телеграм-канале "Черговий ООС", сделать это намереваются не только за счет российских территорий, но и белорусских. 

Учения с юго-восточной стороны России войска НАТО проведут ради одной цели – "изоляции" Крыма, пишет РИА ФАН.  

Также на Украине спрогнозировали окончательный срыв перемирия на Донбассе в конце весны – начале лета – как раз в тот момент, когда, по оценке автора канала, в стране будет базироваться "многотысячный контингент НАТО с авиацией и бронетехникой". Из-за этого, полагают они, Россия не рискнет вмешиваться в ситуацию.

"Так что... шанс у нас вернуть Донбасс, оказывается, есть. Да и поддержка, если что, будет. Воспользуется ли Зе этой возможностью?", – задается вопросом автор.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не нацелен на столкновение с Россией, хотя полностью к этому подготовлен. Он отметил, что конфронтация возможна только в том случае, если Москва сама захочет войны. При этом он отметил, что прерывать диалог со страной нельзя, даже если нет никакой надежды на улучшение ситуации. 

Роман ИГНАТОВ

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Гость148083
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Гость141614
удивишься когда это начнется. если конечно доживешь.
у вас сейчас люди до 60 не доживают от хорошей жизни
Зато у вас пенсионерам пенсии посрежут в полтора раза, во заживут то пенсионеры! На Мальдивы все рванут от счастья такого.
И да, буду удивлен, если это начнется, особенно когда похоронных отрядов будет больше, чем остальных войск, вас же, упырей нам и закапывать придется, чтобы не воняли и болезни не распростроняли.
Гость143999
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Страны Нато - ! млрд.ч плюс бандеростан. Где вас складывать -то?
Влад
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Амеры не будут за хохлов воевать. беспилотники и из далека постреляют . Но умирать будут украинские хлопчики.
Гость141093
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Дурень думкою богат. :)))))
Украинский чернозём и так обильно унавожен киевскими карателями.
А будет ещё богаче! :
Гость134934
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Гость148083
В какой реальности ты живешь то?
в Скакуа-Новой Свинее, хехе
Гость141614
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Гость148083
В какой реальности ты живешь то?
удивишься когда это начнется. если конечно доживешь.
у вас сейчас люди до 60 не доживают от хорошей жизни
Гость148083
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Наша Раша Федераша
hi! Соловейско-путинская пугалка для лохов. Хотя не так уж и давно Савейский Союз/СССР/ дрыстанул с Европы, развалил военный блок стран Варшавского договора, бежал с Афганистана и рассыпался как лопух. Не удивительно если Путин отдаст еще Дальний Восток японцам, Сибирь - китайцам и попроситься в Киевскую Русь до Петра Первого - Порошенко. Первый его обсер в Карабахе уже пошел. Ятаган в пэрдоган.
В какой реальности ты живешь то?
Гость134934
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Наша Раша Федераша
hi! Соловейско-путинская пугалка для лохов. Хотя не так уж и давно Савейский Союз/СССР/ дрыстанул с Европы, развалил военный блок стран Варшавского договора, бежал с Афганистана и рассыпался как лопух. Не удивительно если Путин отдаст еще Дальний Восток японцам, Сибирь - китайцам и попроситься в Киевскую Русь до Петра Первого - Порошенко. Первый его обсер в Карабахе уже пошел. Ятаган в пэрдоган.
мрии папуасни прелестны))) скоро сама папуасня будет загнана в резервации в пределах куева, но мриить продолжает до усэра))) каждый раз боевые шаманы папуасни грозят кулачками, стучат в боевые бубны, готовят боевые байдарки, но каждый раз они останавливают маховик своей "гигантской военной машины", исключительно по доброте душевной и миролюбию. Ну еще иногда шахтеров вспоминают, прекрасно готовящих свинину в котлах, хехехе
Гость147329
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Столтенберг сам пойдет в атаку с винтовкой или жим жим ему? Все они герои на публике перед камерами, а как только гром грянет, забудут как штаны снимаются!
Гость143999
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как бы ,если , вдруг, а что. П...люлей получите-и все!
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