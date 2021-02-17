Су-57 испытали с новой гиперзвуковой ракетой

Су-57 испытали с новой гиперзвуковой ракетой
Фото:MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Боеприпас не помешает самолету незаметно совершать полеты на дальнее расстояние

Российский истребитель пятого поколения Су-57 планируется оснастить новыми малогабаритными самонаводящимися ракетами, которые могут маневрировать на сверхзвуковой скорости. Первые испытания уже состоялись.

"Опытный истребитель Су-57 в рамках испытаний выполнил несколько полетов с функциональными массогабаритными макетами новой российской внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты",

приводит РИА "Новости" слова собеседника из оборонно-промышленного комплекса. Источник пояснил, что на макетах ракет не было боевой части, топлива и двигателя. Но по весу, форме и размерам они в точности соответствуют функциональным аналогам.

Представитель ОПК не назвал точные характеристики новых боевых ракет, но указал, что они относятся к классу "воздух – поверхность" и обеспечивают маневренный полет на гиперзвуковой скорости довольно длительное время.

Ожидается, что вскоре уже пройдут первые бросковые испытания новых ракет с Су-57.

Су-57 – истребитель пятого поколения с технологией "стелс" (невидимка). В Вооруженные силы РФ эти самолеты поступают с декабря 2020 года. Ранее в Интернет попали видеокадры сборки Су-57.

Фоторепортаж
На Западе не боятся Су-57
Фото: mil.ru Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: commons.wikimedia.org Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Кадр youtube.com Кадр youtube.com +1
Николай ВИКТОРОВ

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