Боеприпас не помешает самолету незаметно совершать полеты на дальнее расстояние

Российский истребитель пятого поколения Су-57 планируется оснастить новыми малогабаритными самонаводящимися ракетами, которые могут маневрировать на сверхзвуковой скорости. Первые испытания уже состоялись.

"Опытный истребитель Су-57 в рамках испытаний выполнил несколько полетов с функциональными массогабаритными макетами новой российской внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты",

– приводит РИА "Новости" слова собеседника из оборонно-промышленного комплекса. Источник пояснил, что на макетах ракет не было боевой части, топлива и двигателя. Но по весу, форме и размерам они в точности соответствуют функциональным аналогам.

Представитель ОПК не назвал точные характеристики новых боевых ракет, но указал, что они относятся к классу "воздух – поверхность" и обеспечивают маневренный полет на гиперзвуковой скорости довольно длительное время.

Ожидается, что вскоре уже пройдут первые бросковые испытания новых ракет с Су-57.

Су-57 – истребитель пятого поколения с технологией "стелс" (невидимка). В Вооруженные силы РФ эти самолеты поступают с декабря 2020 года. Ранее в Интернет попали видеокадры сборки Су-57.