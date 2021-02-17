Американцы признали превосходство нашей страны

Россия может в любой момент нанести ядерный удар по США. Однако подобное возможно при определенном условии, заявили американские эксперты.

Такое вполне реально из-за неверных действий Пентагона. Если в этом военном ведомстве не предпримут определенных действий.

В Вашингтоне размышляют о замене устаревших ракеты Minuteman на новые. Специалисты говорят, что пока рано отказываться от этих боеголовок, срок их службы можно продлить.

К тому же, пока будет проходить такая модернизация, безопасность заокеанской державы окажется под угрозой из-за растущего превосходства России. Это единственная страна в мире, способная предпринять ядерную атаку на США, поделились мнением аналитики в статье на War On The Rocks.

Нынешнему главе Белого дома Джо Байден нужно акцентировать внимание на сдерживании РФ, чтобы та первой не предприняла "массированный удар", посоветовали эксперты. И добавили, что Америке необходимо усовершенствовать межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman с целью продлить срок их возможного использования.

США отказыаются подтвердить договоренность с Советским Союзом от 1985 г. о недопустимости ядерной войны и допускают использование атомной бомбы в локальных конфликтах. устроить ее. Однако после такого победителей не останется, предупредили в России.