Орудие остается единственным в мире, испытанном на орбите

Разработанная в СССР космическая пушка Р-23М остается по-прежнему непревзойденной. Информация о ней засекречена, но то, что известно, позволяет судить об отсутствии аналогов в мире.

О том, что советская космическая станция "Салют-3", запущенная в 1974 г., была вооружена, стало известно только после распада СССР в 1991 году. Но даже тогда все сведения о ней держались в секрете. Лишь в 2015 г. широкой публике стало доступно ее размытое изображение в программе телеканала "Звезда". Но недавно эксперты смогли получить о секретной пушке более четкое представление. В частности, ее заметил автор канала @RussianSpaceWeb в "Твиттере" во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в НПО машиностроения.

...And after nearly half a century of waiting, finally, a clear visual of the legendary Almaz space cannon (left), along with my circa 2016 virtual recreation. FULL STORY: https://t.co/lmN0BSeWBo pic.twitter.com/o4kfirMC3t — Anatoly Zak (@RussianSpaceWeb) February 10, 2021

Американское издание The Drive тоже серьезно изучило открывшиеся факты, указав, что советская автоматическая пушка Р-23М была и остается единственным в мире оружием, размещенным в космосе и даже стрелявшим с орбиты. Стрельбы состоялись перед самым прекращением работы станции ОПС-2, поскольку у конструкторов не было уверенности, как поведет себя техника на орбите.

"Что именно произошло во время испытания, остается засекреченным по сей день",

– говорится в статье. Отмечается, что больше Москва не вооружала свои космические станции, но секреты Р-23М сберегла.

Хранить сведения о пушке в тайне помогло то обстоятельство, что ее наземный прототип Р-23 устанавливался только на бомбардировщик Ту-22. Впервые в руки натовцев пушка попала в 1987 г., когда французы сбили ливийский Ту-22 и в обломках нашли детали Р-23.

Как стало известно, наземная Р-23 – это пушка револьверного типа, боеприпасы подаются с помощью цилиндров, что позволяет ей иметь высокую скорострельность при небольших габаритах. Патроны для Р-23 тоже уникальные, с телескопической конфигурацией, то есть пуля полностью находится внутри гильзы, а не торчит.

Сейчас модернизированный Ту-22 испытывают с новой ракетой, при этом Запад подозревает Россию в испытаниях оружия против космических спутников. В ответ США и Францию уже заявили о готовящихся контрмерах. Французы, например, говорят о некоем "охраннике" спутников, который будет вооружен лазером. Но будет ли это лазер бить на поражение или его мощности хватит, чтобы лишь "ослепить" сенсорные системы противника, не понятно, сообщает The Drive.

Ранее сообщалось, что Пентагон потратил сотни тысяч долларов в создание "летающей тарелки".