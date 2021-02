Разработанная в СССР космическая пушка Р-23М остается по-прежнему непревзойденной. Информация о ней засекречена, но то, что известно, позволяет судить об отсутствии аналогов в мире.

О том, что советская космическая станция "Салют-3", запущенная в 1974 г., была вооружена, стало известно только после распада СССР в 1991 году. Но даже тогда все сведения о ней держались в секрете. Лишь в 2015 г. широкой публике стало доступно ее размытое изображение в программе телеканала "Звезда". Но недавно эксперты смогли получить о секретной пушке более четкое представление. В частности, ее заметил автор канала @RussianSpaceWeb в "Твиттере" во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в НПО машиностроения.

...And after nearly half a century of waiting, finally, a clear visual of the legendary Almaz space cannon (left), along with my circa 2016 virtual recreation. FULL STORY: https://t.co/lmN0BSeWBo pic.twitter.com/o4kfirMC3t