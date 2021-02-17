Потенциальных нарушителей отогнали от российских границ

Два Су-27 российских ВВС поднялись 17 февраля на перехват истребителей французских воздушных сил, которые появились у российских границ в Черном море. Авиация РФ сопроводила появившуюся авиагруппу в сторону от воздушного пространства РФ, о чем заявил центр управления обороной.

Согласно приведенным данным, радиолокационные системы РФ обнаружили воздушные цели, которые приближались к государственной границе России.

На опознание бортов и охрану воздушного пространства государства поднялись два тяжелых истребителя Су-27, находящиеся в составе противовоздушной обороны Южного военного округа.

Согласно приведенным данным, в группе французских ВВС оказались два "Миража-2000" и заправщик КС-135.

После выполнения поставленных задач экипажи Су-27 успешно вернулись на место базирования, передает РИА "Новости".

В конце прошлого года Су-30, находящийся в составе российских ВКС, успешно перехватил японский P-3C, показавшийся в небе над Охотским морем. Экипаж "Сухого" после приближения к воздушной цели заставил иностранный борт сменить курс в сторону от государственных границ России.