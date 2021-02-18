Новые смешанные полки радикально расширят боевые возможности ВКС РФ

В Воздушно-космических силах России появятся совместные авиаполки истребителей-невидимок пятого поколения Су-57 с тяжелыми разведывательно-ударными дронами С-70 "Охотник". Об этом сообщили источники в Минобороны РФ.

Боевые машины смогут взаимодействовать благодаря технической базе с элементами искусственного интеллекта. Оставаясь незамеченными, они будут совместно наносить высокоточные удары по объектам противника и защищать свою территорию.

"Пары Су-57 и "Охотник" закроют непроницаемым воздушным щитом пространство в сотни и даже тысячи километров",

– подчеркнул источник в беседе с "Известиями". Планируется, что на каждые 2–3 эскадрильи истребителей будет приходиться одна с ударными беспилотниками. Такая схема "радикально расширяет возможности ВКС РФ", пояснил военный специалист.

Ранее стало известно, что беспилотник С-70 "Охотник" провел успешные испытания на полигоне в Астраханской области.

Новый российский 20-тонный аппарат на дистанционном управлении входит в число самых мощных беспилотников в мире. Летом 2020 г. было известно об одной такой готовой машине, ее застраховали на 1,3 млрд рублей. Еще три С-70 строятся.