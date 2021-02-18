Истребители Су-57 усилят ударными дронами

Истребители Су-57 усилят ударными дронами
Кадр youtube.com
Новые смешанные полки радикально расширят боевые возможности ВКС РФ

В Воздушно-космических силах России появятся совместные авиаполки истребителей-невидимок пятого поколения Су-57 с тяжелыми разведывательно-ударными дронами С-70 "Охотник". Об этом сообщили источники в Минобороны РФ.

Боевые машины смогут взаимодействовать благодаря технической базе с элементами искусственного интеллекта. Оставаясь незамеченными, они будут совместно наносить высокоточные удары по объектам противника и защищать свою территорию.

"Пары Су-57 и "Охотник" закроют непроницаемым воздушным щитом пространство в сотни и даже тысячи километров",

подчеркнул источник в беседе с "Известиями". Планируется, что на каждые 2–3 эскадрильи истребителей будет приходиться одна с ударными беспилотниками. Такая схема "радикально расширяет возможности ВКС РФ", пояснил военный специалист.

Ранее стало известно, что беспилотник С-70 "Охотник" провел успешные испытания на полигоне в Астраханской области.

Новый российский 20-тонный аппарат на дистанционном управлении входит в число самых мощных беспилотников в мире. Летом 2020 г. было известно об одной такой готовой машине, ее застраховали на 1,3 млрд рублей. Еще три С-70 строятся.

Фоторепортаж
На Западе не боятся Су-57
Фото: mil.ru Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: commons.wikimedia.org Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Кадр youtube.com Кадр youtube.com +1
Николай ВИКТОРОВ

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Гость143930
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Гость148083
Пусть покажут учебные стрельбы, пока это типа страшилки для врагов
Ждите. Вас возьмут, приведут, посадят в первый ряд на мягкий диван....и покажут
Попкорн берите свой
Гость148083
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Пусть покажут учебные стрельбы, пока это типа страшилки для врагов
Гость143930
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о, заскакал скакуас в шароварах
часто, часто ;))
Гость141614
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в мультфильме :))))
Гость141614
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вжжжжжжжжжжух ! летит су-57 с дронами ! вжжжжжжжжжжж
Гость141614
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вместе с продуктовыми карточками - отличная новость !
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