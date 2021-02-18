Осло не смог отказать Вашингтону

США разместят в Норвегии стратегические бомбардировщики своих ВВС. Осло пошел на это в качестве ответа Москве на усиление России в Арктике. Такое заявление сделал директор Ядерного информационного проекта Федерации американских ученых Ханс Кристенсен.

Эксперт в интервью Nettavisen отметил, что Норвегии полезно дать России сигнал о том, что их альянс с США прочен, а также сдержать ее, чтобы сохранить баланс сил в регионе.

Кристенсен подчеркнул, что при этом Осло не хочет усиливать существующую напряженность, но отказать Вашингтону был не в силах.

По его словам, за сотрудничество с американцами необходимо платить.

Кристенсен напомнил, что военные его страны у границ Норвегии в 1980-е фиксировали от 500 до 600 самолетов СССР каждый год. После развала Союза эта цифра упала почти до нуля. На рубеже веков стали летать пару самолетов, число которых постепенно начало расти. Специалист пожаловался, что последние три года около границ обнаруживали по 93 самолета России.

Ранее стало известно, что Пентагон наращивает свою группировку в Норвегии. США перебросят на базу Эрланн четыре бомбардировщика В-1 и 200 военнослужащих.