Норвегия заплатила Америке за альянс выпадом против России

Норвегия заплатила Америке за альянс выпадом против России
Фото: U.S. Department of Defense/Digital/www.globallookpress.com
Осло не смог отказать Вашингтону

США разместят в Норвегии стратегические бомбардировщики своих ВВС. Осло пошел на это в качестве ответа Москве на усиление России в Арктике. Такое заявление сделал директор Ядерного информационного проекта Федерации американских ученых Ханс Кристенсен.

Эксперт в интервью Nettavisen отметил, что Норвегии полезно дать России сигнал о том, что их альянс с США прочен, а также сдержать ее, чтобы сохранить баланс сил в регионе. 

Кристенсен подчеркнул, что при этом Осло не хочет усиливать существующую напряженность, но отказать Вашингтону был не в силах. 

По его словам, за сотрудничество с американцами необходимо платить.

Кристенсен напомнил, что военные его страны у границ Норвегии в 1980-е фиксировали от 500 до 600 самолетов СССР каждый год. После развала Союза эта цифра упала почти до нуля. На рубеже веков стали летать пару самолетов, число которых постепенно начало расти. Специалист пожаловался, что последние три года около границ обнаруживали по 93 самолета России. 

Ранее стало известно, что Пентагон наращивает свою группировку в Норвегии. США перебросят на базу Эрланн четыре бомбардировщика В-1 и 200 военнослужащих. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Армагенддония.
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Ну, блин, хитрые пиндоссы, не то что пиндароссы! Вовка Путло захотел дружбы бацька Бульбашенко и полетать на кукурузнике над Булбарусью, а тот ему бульбарусский хрен. Пришлось Вовке грабит кацапов и лишать их боярышниковой радости. За последние 10 лет Россия потратила из карманов россиян более $100 млрд на поддержку режима Лукашенко. 100 млрд : 10 : 100 млн чел -? Сколько бутылок водки на чел?
Илья Коль
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У России не осталось ядерной бомбы,так как уважаемы Горбачев уничтожил все ядерной бомбы принадлежащий на СССР первым и похвастался перед США. А США перехитрился, высказав что у них нет денег на умичтожение.
Гость141093
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Принудительная оплата оккупации гангстерам за счёт своих же налогоплательщиком - участь всех, кто сотрудничает с американским режимом!
Гость144682
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Мне кажется у России нет ядерной бомбы. Если была бы то тогда уже давно сбросили бы.
Гость143799
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Уже не совсем понятно, это рагули стремятся в ЕС или ЕС хочет стать Свинарнией.
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