Западные СМИ назвали Су-27 главной угрозой НАТО на Балтике

Западные СМИ назвали Су-27 главной угрозой НАТО на Балтике
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российские "фланкеры" создают для Запада постоянные проблемы в регионе, считает обозреватель

Активность российских ВКС в Балтийском регионе резко выросла после украинского кризиса, начавшегося в 2014 году. Так, несколько лет назад, во время демонстративного полета тяжелых бомбарировщиков B-52 американских ВВС над Балтийским морем, которые сопровождались истребителями, к строю приблизился Су-27.

Российский самолет сорвал устроенный Западом фоторепортаж, а за несколько дней до этого перехватил в регионе еще один B-52. Как пишет обозреватель издания The National Interest Дэвид Окс, "калининградские фланкеры" являются самыми опасными Су-27 в мире, проводя патрулирование в Балтийском море и постоянно перехватывая борты НАТО с "нейтральными шпионами".

"В 2014 году над Балтикой Су-27 пролетел так близко к самолету-разведчику ВВС Швеции, что шведы смогли четко идентифицировать вооружение российского реактивного самолета, в том числе четыре ракеты Р-27 и две Р-73. А в 2017 году Сергей Шойгу летел в Калининград, когда польский F-16 перехватил транспортный самолет министра. Вмешалась пара Су-27. Спустя несколько дней они перехватили шпион RC-135 американских ВВС. Из-за крайне близкого приближения Пентагон выступил с официальной жалобой", – пишет Окс.

По словам обозревателя, с 2014 года западный блок постоянно сталкивается с перехватом своих самолетов на востоке. Действия России в Балтийском регионе вызывают большую обеспокоенность со стороны НАТО и, в частности, шведских властей.

Ранее СУ-27 устроили у границ РФ в Черном море перехват истребителей ВВС Франции.

Егор МАЛКОВ

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