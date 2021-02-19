Москва должна не допустить появления систем американских ПРО на орбите, заявил специалист

Возможность размещения систем противорактной обороны США в космосе негативно повлияет на международную систему безопасности. В случае закрепления успеха Штаты смогут атаковать позиционные районы баллистическими ракетами, не дожидаясь начала старта. Россия же не должна допустить милитаризации космоса американцами, заявил политолог Сергей Судаков.

В прошлом году командование военно-космическими силами США обнародовало новую стратегию, в рамках которой заявило о необходимости взять контроль над околоземной орбитой для планирования боевых задач.

Так, по мнению Пентагона, космос необходимо рассматривать именно в качестве очередного театра для ведения войны, где можно развернуть "датчики обнаружения пусков".

По словам политолога, Байден продолжит курс милитаризации космоса. Потенциал Штатов позволяет реализовать проект космической системы ПРО – в распоряжении американцев остается крупнейшая спутниковая группировка и формально частные организации, такие как SpaceX.

Однако, полагает эксперт, даже полноценное развертывание не позволит Штатам лишить Россию ядерного потенциала в желаемом объеме. В лучшем случае США смогут реализовать цель на 30%. Часть пущенных Россией МБР в случае ядерной войны, так или иначе, уничтожат наземные европейские и американские перехватчики, а также флотилию НАТО с ракетами SM-2 и SM-3. Ответ Запада же после этого будет не таким разрушительным.

Тем не менее, уверен Судаков, Россия должна жестко отреагировать на подобную инициативу. Белому дому необходимо разъяснить, что таким шагом Штаты заступают за "красную линию", передает РИА "Новости".

Ранее военный эксперт Виктор Баранец заявил, что в скором времени КДНР сможет устроить для США угрозу из-за своего ядерного потенциала.