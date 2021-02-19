Россию предупредили о последствиях "атаки" США из космоса

Россию предупредили о последствиях "атаки" США из космоса
Фото: ATL /Eibner-Pressefoto via www.i/www.globallookpress.com
Москва должна не допустить появления систем американских ПРО на орбите, заявил специалист

Возможность размещения систем противорактной обороны США в космосе негативно повлияет на международную систему безопасности. В случае закрепления успеха Штаты смогут атаковать позиционные районы баллистическими ракетами, не дожидаясь начала старта. Россия же не должна допустить милитаризации космоса американцами, заявил политолог Сергей Судаков.

В прошлом году командование военно-космическими силами США обнародовало новую стратегию, в рамках которой заявило о необходимости взять контроль над околоземной орбитой для планирования боевых задач.

Так, по мнению Пентагона, космос необходимо рассматривать именно в качестве очередного театра для ведения войны, где можно развернуть "датчики обнаружения пусков".

По словам политолога, Байден продолжит курс милитаризации космоса. Потенциал Штатов позволяет реализовать проект космической системы ПРО – в распоряжении американцев остается крупнейшая спутниковая группировка и формально частные организации, такие как SpaceX.

Однако, полагает эксперт, даже полноценное развертывание не позволит Штатам лишить Россию ядерного потенциала в желаемом объеме. В лучшем случае США смогут реализовать цель на 30%. Часть пущенных Россией МБР в случае ядерной войны, так или иначе, уничтожат наземные европейские и американские перехватчики, а также флотилию НАТО с ракетами SM-2 и SM-3. Ответ Запада же после этого будет не таким разрушительным.

Тем не менее, уверен Судаков, Россия должна жестко отреагировать на подобную инициативу. Белому дому необходимо разъяснить, что таким шагом Штаты заступают за "красную линию", передает РИА "Новости".

Ранее военный эксперт Виктор Баранец заявил, что в скором времени КДНР сможет устроить для США угрозу из-за своего ядерного потенциала.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость142851
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Если амеры начнут размещать ПРО в космосе, достаточно начать взрывать свои космические объекты и всё дальше все спутники лавинно уничтожаться, и тогда про космос можно будет на долго забыть. Это и есть красная черта которую американцы хотят переступить.
Гость141614
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Гость149494
Чего-тот на русских сайтах много хохлятско-пиндосской швали развелось, вякают лишь-бы вякнуть. Болезные как-же их плющит от злости, может кого кондратий приберет чтоб не мучились.
попросите кондратия чтоб прибрал Пуйло а ?
Гость149494
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Чего-тот на русских сайтах много хохлятско-пиндосской швали развелось, вякают лишь-бы вякнуть. Болезные как-же их плющит от злости, может кого кондратий приберет чтоб не мучились.
Гость143999
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Гость141614
надо было с фекалиями спутник запускать. заряд с фекалиями. стреляет - заляпал все пиндосские прицелы.
Кто и чем силен.
Гость150110
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Пару дней назад в <цензура> была статейка о нашей вундер космической пушке которой нет "аналогов", а теперь чего скулить что амеры милитаризуют космос. Это ответка, штатам надо ведь защитить своих граждан от злобного карлика который пугает мир своими страшными мультиками с гипер-пипер ракетами.
Гость141614
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Гость143999
СССР в свое время, запускал спутники №...976...1147.. и тд. Это просто заряд с металл. шариками, для уничтожения спутников США. Привет коллеКам и лизунам пиндоссии.
надо было с фекалиями спутник запускать. заряд с фекалиями. стреляет - заляпал все пиндосские прицелы.
Гость143999
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СССР в свое время, запускал спутники №...976...1147.. и тд. Это просто заряд с металл. шариками, для уничтожения спутников США. Привет коллеКам и лизунам пиндоссии.
Гость141614
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Гость139424
Ума нет, считай калека
зачем тебе ум ? у тебя есть вор-путин.
Гость139424
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Гость139424
Так ! Вата ! Срочно скинулись баблом на противоракетную ПРО от пендосов. Срочно ! Как его распределить - решат ваши «бугры» на своих испано-итальянских дачах.
Ума нет, считай калека
Гость139424
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Так ! Вата ! Срочно скинулись баблом на противоракетную ПРО от пендосов. Срочно ! Как его распределить - решат ваши «бугры» на своих испано-итальянских дачах.
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