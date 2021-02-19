Известный знаток предполагает, что киевский режим готовит наступление на мятежный регион

Турция направила на Украину своих военных, которые будут наблюдать, как ВСУ применяет турецкие беспилотники, которые Анкара поставила Киеву. Вероятно, уже этой весной власти Незалежной предпримут атаку на Донбасс. Об этом в своем блоге пишет известный журналист и телеведущий Анатолий Вассерман.

"Туда же выдвинулось значительное число турецких военных, пока числящихся даже не советниками, а всего лишь наблюдателями. Наблюдать они будут, скорее всего, за применением закупаемых Украиной боевых беспилотников "Байрактар" турецкого производства", – считает знаток.

По данным журналиста, Bayraktar могут находиться в воздухе до 12 часов и нести четыре ракеты.

Ссылаясь на оценки экспертов, Вассерман делает вывод, что киевский режим готовится начать наступление в Донбассе уже нынешней весной – "либо по холоду, до начала распутицы, либо как только земля немного подсохнет".

При этом телеведущий уверен, что профессиональный уровень украинских военных оставляет желать лучшего, посему в мятежном регионе их снова могут ждать котлы или попадание под массированный огонь армий ДНР и ЛНР. По его мнению, за спинами постмайданных деятелей Незалежной стоят кураторы из США. Англосаксонскому миру все равно чьими руками вести войну, главное – отвлечь внимание собственных граждан от проблем внутри их стран, подчеркнул Вассерман.

Напомним, в ноябре 2018 г. стало известно о том, что Анкара договорилась о поставках Киеву оперативно-тактических беспилотников Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina. Тогда уже украинские власти объявили, что собираются немедленно применить это вооружение против России.

В ноябре 2020-го в наших СМИ появилась информация о планах разместить в Южном военном округе, который граничит с Незалежной, новые комплексы радиоэлектронной борьбы "Палантин". Отмечалось, что эти системы могут подавлять сотовую и радиосвязь, а также каналы управления беспилотниками.

