Крушение случилось в штате Алабама

В пятницу, 20 февраля, в США разбился самолет американских ВВС. Находившиеся на борту пилоты погибли, сообщила глава местного агентства по чрезвычайным ситуациям Кристина Торнтон.

Это был двухместный учебно-тренировочный сверхзвуковой Т-38. Крушение произошло неподалеку от аэропорта Монтгомери в штате Алабама, уточнила она.

Самолет рухнул в 17:30 по местному (08:30 по московскому) времени. По словам главы местного агентства ЧС, на место происшествия сразу прибыли представители ВВС Национальной гвардии, полицейские, пожарные и сотрудники службы быстрого реагирования.

В районе крушения есть жилые дома и другие здания. Т-38, следовавший из Колумбуса в Таллахасси в штате Флорида, упал на расстоянии от них, отметил руководитель аэропорта Маршалл Таггарт-младший в комментарии телеканалу WSFA.