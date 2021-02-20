Благодаря небольшим размерам боеприпас можно применять с истребителей

В России работают над созданием новой гиперзвуковой управляемой ракетой (ГЗУР) для авиации. Кодовое название проекта "Гремлин". Боеприпас будет более широко применим, чем принятый недавно на вооружение "Кинжал".

Разработка ГЗУР ведется с 2018 г., но известно о ней мало. Предполагается, что ее дальность будет составлять до 1,5 тыс. км, скорость – 6 Махов. Главная отличительная особенность – малый размер. Это позволит использовать ее с обычными истребителями и нестратегическими бомбардировщиками, пояснил "Известиям" военный эксперт Дмитрий Корнев.

"Гиперзвуковые ракеты сейчас крайне сложно перехватить и сбить. Оснащенные ими Су-57 с учетом дальности смогут наносить точечные неотразимые удары по важным целям противника – штабам, радиолокаторам, кораблям",

– приводит издание слова эксперта.

Кроме того, "Гремлинами" смогут оснащать другие истребители линейки "Су", модернизированные бомбардировщики Ту-22М3М и даже обновленные ракетоносцы Ту-95 и Ту-160.

Двигатель для ГЗУР разрабатывает АО "Тураевское машиностроительное конструкторское бюро "Союз". Его "изделие 70" проходило огневые испытания в прошлом году.

Сам же "Гремлин" должен взлететь в 2023 году. Вероятно, на Су-57. По крайней мере, на днях сообщалось, что истребитель пятого поколения прошел испытания с массогабаритным макетом неназванной ракеты. О том, что для "Су-57 готовят "малютку", западные СМИ писали еще в 2019 году.

Об уникальном российском гиперзвуковом комплексе "Кинжал" стало известно в 2018 г., хотя оснащенные ракетами авиаполки стоят на боевом дежурстве с конца 2017 года.