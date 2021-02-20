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Белый цвет корпуса для российского стратегического бомбардировщика Ту-160 выбран не просто так. Это – элемент защиты ракетоносца и его экипажа. Об этом рассказали в корпорации "Ростех".
"Белое блестящее отражающее покрытие – это своего рода защита для экипажа. Ту-160 может нести ядерное вооружение, а тепловая энергия взрывов огромна, и отражение части этой энергии способно обезопасить экипаж",
– пояснили в корпорации.
За белый цвет и изящное крыло с изменяемой геометрией Ту-160 получил прозвище "Белый лебедь". У каждого такого самолета свои имена, например, "Валерий Чкалов", "Илья Муромец".
Сегодня Ту-160 является основной машиной российской дальней авиации. Разработанный в 1970е годы, он до сих пор не имеет себе равных, оставаясь самым мощным и быстрым среди ракетоносцев: при взлетной массе 275 т он способен разогнаться до 2000 км/ч. При этом за счет отведенных от фюзеляжа консолей он может взлетать с очень короткой взлетно-посадочной полосы.
О том, как Украина по своей вине осталась без Ту-160, ранее написали китайские обозреватели.
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