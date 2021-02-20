Конструкторы раскрыли секрет окраски Ту-160

Конструкторы раскрыли секрет окраски Ту-160
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Для защиты экипажа ракетоносца используются разные приемы

Белый цвет корпуса для российского стратегического бомбардировщика Ту-160 выбран не просто так. Это – элемент защиты ракетоносца и его экипажа. Об этом рассказали в корпорации "Ростех".

"Белое блестящее отражающее покрытие – это своего рода защита для экипажа. Ту-160 может нести ядерное вооружение, а тепловая энергия взрывов огромна, и отражение части этой энергии способно обезопасить экипаж",

пояснили в корпорации.

За белый цвет и изящное крыло с изменяемой геометрией Ту-160 получил прозвище "Белый лебедь". У каждого такого самолета свои имена, например, "Валерий Чкалов", "Илья Муромец".

Сегодня Ту-160 является основной машиной российской дальней авиации. Разработанный в 1970е годы, он до сих пор не имеет себе равных, оставаясь самым мощным и быстрым среди ракетоносцев: при взлетной массе 275 т он способен разогнаться до 2000 км/ч. При этом за счет отведенных от фюзеляжа консолей он может взлетать с очень короткой взлетно-посадочной полосы.

О том, как Украина по своей вине осталась без Ту-160, ранее написали китайские обозреватели.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость141614
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это же старьё советское - какие там секреты
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