Швеция признала неспособность Финляндии выстоять перед Россией

Стокгольм предлагает Хельсинки вооружать армию по единому образцу

Главным направлением вторжения России может стать Швеция и Финляндия. При этом будет задействовано большое количество военных самолетов. Об этом заявил заместитель командующего шведских ВВС, бригадный генерал Андерс Перссон. По его оценке, финны не выдержат удар.

"Более уязвимый финский воздушный флот может отступить на запад к базам в соседней Швеции",

– предположил генерал. В связи с этим он предложил финским военным закупать истребители четвертого поколения Gripen производства шведской компании Saab. Это поможет странам объединить силы против врага.

"Мы будем как одна авиация с двумя командирами",

– пояснил Перссон.

Впрочем, руководство Saab не в восторге от идеи военного руководства, поскольку заказчик может потребовать права участвовать в разработке новых функций истребителей Gripen, передает Defense News.

Ранее сообщалось, что Финляндия собирается закупить новые машины боевой авиации на 12 млрд долларов. В качестве партнеров рассматриваются компании Европы и США, пишет "Общественная служба новостей".

Ранее Стокгольм объявил о самой масштабной за последние полвека модернизации Вооруженных сил. Эксперты полагают, что дальше последует вступление Швеции в НАТО.