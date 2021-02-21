После предупреждения Кремля в России мобилизуют войска

После предупреждения Кремля в России мобилизуют войска
Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Военных стягивают к побережью Крыма

Сегодня, 21 февраля, Миноборы России анонсировало проведение двух масштабных учений с десантированием личного состава и техники и боевой стрельбой с участием Воздушно-десантных войск. Они назначены на март. С таким объявлением в министерстве выступили после заявления Дмитрия Пескова о том, что Россия вынуждена активизировать действия по защите из-за угрозы со стороны НАТО.

Напомним, вчера пресс-секретарь президента выразил обеспокоенность действиями войск Альянса вблизи российских границ.

Как пишут "Известия", учения пройдут на полигонах Опук в Крыму и Дубровичи в Рязанской области. К маневрам привлекут более 3 тысяч военных и около 200 единиц боевой и специальной техники. 

На полигоне Опук запланировано проведение командно-штабных учений с гвардейским десантно-штурмовым Кавказским казачьим полком из Ставрополя и гвардейским артиллерийским полком из Анапы. 

Войска отработают десантирование личного состава и техники с последующим захватом объектов условного противника и их обороной до подхода основных сил. В этот же момент десантно-штурмовые подразделения совершат высадку на морское побережье из больших десантных кораблей Черноморского флота, а после потренеруются защищать его от предполагаемого противника.

На полигоне Дубровичи пройдут полковые тактические учения с гвардейским парашютно-десантным полком из Тулы. После десантирования на парашютах вместе с техникой военнослужащие сначала захватят аэродром условного противника, а затем будут его оборонять. 

Роман ИГНАТОВ

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