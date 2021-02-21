Россия отправит в Белоруссию партию АК-12

Ранее вооружение отправили еще в две страны ближнего зарубежья

В Минске собиаются закупиться новыми российскими автоматами АК-12 для испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Калашников". 

Интерес к вооружению объяснили использованием в нем патронов калибра 5,45 на 39 мм – он стоит на вооружении в нескольких странах ближнего зарубежья, передает РИА "Новости". 

Как отметили в концерне, Белоруссия собирается купить небольшую партию автоматов. Также некоторое время назад новые АК-12 поставили в Казахстан и Армению. 

Роман ИГНАТОВ

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