Россия отправит в Белоруссию партию АК-12

Ранее вооружение отправили еще в две страны ближнего зарубежья

В Минске собиаются закупиться новыми российскими автоматами АК-12 для испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Калашников".

Интерес к вооружению объяснили использованием в нем патронов калибра 5,45 на 39 мм – он стоит на вооружении в нескольких странах ближнего зарубежья, передает РИА "Новости".

Как отметили в концерне, Белоруссия собирается купить небольшую партию автоматов. Также некоторое время назад новые АК-12 поставили в Казахстан и Армению.