В Россию едва не утекли секретные данные о “новейшем” украинском танке

В Незалежной поймали очередного "шпиона" и начали сыпать обвинениями

Москва пыталась заполучить чертежи танка “Оплот” с помощью завербованного украинца. Информация эта якобы понадобилась нашему Генштабу Вооруженных сил, заявила украинская сторона.

Секретные данные передать не удалось – жителя Незалежной задержала контрразведка СБУ, сообщается на официальном сайте. Как выяснилось, “российский агент” подговорил работника Харьковского конструкторского бюро машиностроения передать ему информацию. В момент, когда передача полного пакета техдокументации должна была состояться, “шпиона” и задержали. На него завели уголовное дело по статье о госизмене.

Примечательно, что называемый новейшим танком “Оплот” на деле – модернизация советского Т-80УД. Что-либо засекречивать, тем более от России, нет никакого смысла.