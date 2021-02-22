В Россию едва не утекли секретные данные о “новейшем” украинском танке

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Москва пыталась заполучить чертежи танка “Оплот” с помощью завербованного украинца. Информация эта якобы понадобилась нашему Генштабу Вооруженных сил, заявила украинская сторона.
Секретные данные передать не удалось – жителя Незалежной задержала контрразведка СБУ, сообщается на официальном сайте. Как выяснилось, “российский агент” подговорил работника Харьковского конструкторского бюро машиностроения передать ему информацию. В момент, когда передача полного пакета техдокументации должна была состояться, “шпиона” и задержали. На него завели уголовное дело по статье о госизмене.
Примечательно, что называемый новейшим танком “Оплот” на деле – модернизация советского Т-80УД. Что-либо засекречивать, тем более от России, нет никакого смысла.
Деньги, вероятно, станут главной темой переговоров лидеров двух стран