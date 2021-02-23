Украина, вслед за Россией, объявила об учениях

Украинские десантные войска проведут учения на границе с Крымом в марте. Об этом сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

По его словам, военные будут отрабатывать способность своевременно и адекватно реагировать на военную опасность как с воздуха, так и со стороны моря, пишет РИА "Новости" со ссылкой на "Укринформ".

Предполагается, что в ходе маневров подразделения противовоздушной обороны проведут занятия по выявлению и уничтожению с воздуха вражеского десанта на разных высотах и участках местности. Резервные войска будут отрабатывать действия по предотвращению высадки противника с моря на сушу, а также его дальнейшее уничтожение.

Пару дней назад российское Министерство обороны заявило о проведении масштабных военных учений десантными войсками на полигоне Опус в Крыму. Как и украинские маневры, они назначены на март. Российские военные будут отрабатывать захват объектов противника и удерживание позиций до прихода основных сил.

Ранее в Кремле заявляли, что обеспокоены наращиванием военного присутствия войск НАТО вблизи российских границ. Из-за этого российская сторона вынуждена нарастить оборонные действия из-за угрозы со стороны Альянса.