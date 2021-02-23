СМИ раскрыли планы Вашингтона по "сдерживанию" Москвы

СМИ раскрыли планы Вашингтона по "сдерживанию" Москвы
Фото: Bernd Wüstneck/dpa/www.globallookpress.com
Америкацы активно задействуют для базирования стратегического вооружения европейские территории

США готовятся к противостоять России в Восточной Европе. Вашингтон предпринял ряд инициатив, которые можно расценивать исключительно как усиление "сдерживания" Москвы, пишет обозреватель The National Interest.

В Восточной Европе Пентагон намеревается провести многонациональные военные учения, а также заняться разработкой крылатых ракет большой дальности наземного базирования и средств наблюдения в стратегически важных районах. 

Сейчас, как указывается в статье, 25-я ударная группа ВВС США смещает свой оперативный фокус с операций Центрального командования на Ближнем Востоке на активизацию деятельности в Европе. 

"Эти усилия включают отправку дронов MQ-9 Reaper в Румынию. Так называемые "разделенные операции" сохранят одни активы ISR в регионе CentCom, а другие отправят в Румынию", – пишет обозреватель. 

Предполагают, что боевые дроны станут ценным оружием в "масштабной войне" двух держав, поскольку благодаря технической точности Reaper может эффективно отслеживать и уничтожать цели. Однако пока дрон не оснащен стелст-технологией, отметил автор.

Предположительно США разместят средства наблюдения рядом с Прибалтикой и в Румынии – в водах Черного моря. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость151716
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Осталось только придумать как начать большую войну, но только так, чтобы друг друга ядрёными бомбами не закидали. И это было гарантировано )). Для этого и придумывают маломощные бомбы, чтобы рука на "красную" кнопку со стратегическими ракетами не легла. А так, ничего лучше не стимулирует внутреннее развитие как культивация образа злой, агрессивной России, которая спит и мечтает как завоевать весь мир. Ложь, но работает.
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