Доказательств о плохом качестве комплексов у Еревана нет, считает специалист

Заявление главы правительства Армении Никола Пашиняна о неэффективности российских комплексов "Искандер" имеет политический подтекст. Таким образом глава кабмина республики пытается найти оправдания за свой провал в недавнем карабахском конфликте перед Западом, уверен военный эксперт Константин Сивков.

Напомним, ранее Пашинян дал интервью, в котором раскритиковал тактические ракетные комплексы "Искандер", заявив, что в большинстве случаев они не срабатывали. Таким образом премьер-министр республики отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна, заявившего ранее, что во время конфликта с Азербайджаном Ереван мог отдать приказ о применении "Искандеров" уже на третий день ведения военных действий на территории Нагорного Карабаха.

Как отметил Сивков, в сводке отсутствует информация о применении "Искандеров" во время карабахского конфликта. Также данные о ракетах, упавших на территории Азербайджана, общеизвестны – Баку ранее обнародовал эту информацию.

Военный специалист также отметил, что для "Искандеров" характерны крупногабаритные объемы – столь большие тактические комплексы не могли бы остаться незамеченными противником. Учитывая то, что Минобороны Азербайджана не показывало ни одной ракеты указанного типа при доведении информации до общественности, напрашивается довольно простой вывод: подобных падений не было зафиксировано, о чем Сивков заявил в интервью газете "Взгляд".

Аналитик напомнил в беседе с корреспондентом, что по каким-то иным причинам "Искандер", все же, весьма успешно "взрывался" на территории Сирии во время конфликта. По этой причине говорить о низкокачественных комплексах беспочвенно.

Главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко также поделился мнением, заявив, что причиной неграмотного использования "Искандеров" стала низкая боеготовность армянской армии, о чем писала "Свободная Пресса".