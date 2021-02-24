США обнародовали данные о ядерном ответе СССР на маневры НАТО

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Полномасштабная ядерная война едва не началась в Европе в 1983 году. Об этом свидетельствуют данные рассекреченных в Вашингтоне дипломатических архивов. Разместить на военных аэродромах в ГДР бомбы с ядерными боеголовками Москву заставили "очень реалистичные" учения НАТО.
Осенью 1983 г. командование НАТО задумало проверить способность сил альянса "вести ядерную войну в Европе и за ее пределами". По плану учений Able Archer 83, конфликту с применением ядерного оружия предшествовало применение условным противником химического оружия.
Мероприятие должно было начаться 7 ноября, но уже 4 ноября все силы НАТО требовалось привести в состояние общей боевой готовности. Это вызвало тревогу у Москвы. Реальности происходящему добавило участие в военных учениях премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и канцлера Западной Германии Гельмута Коля.
В результате СССР предпринял меры по защите своей безопасности. Вечером 2 ноября 1983 г. самолеты 16-й воздушной армии, дислоцировавшейся в ГДР, были приведены в состояние повышенной боеготовности. Они были вооружены снарядами с ядерными боеголовками. Экипажи получили приказ быть готовыми "уничтожать цели противника на первой линии", передает The Drive со ссылкой на архив Госдепа.
Москва готовилась к реальной войне. Ядерное оружие могло быть применено из-за "серьезного недопонимания", отмечает американское издание.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин рассказал о раскрытых разведкой планах Белого дома нанести удар по Москве. На то, что "малой ядерной войны" не получится, ранее указал эксперт.
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