США обнародовали данные о ядерном ответе СССР на маневры НАТО

Последствия провокации Запада могли быть весьма печальными

Полномасштабная ядерная война едва не началась в Европе в 1983 году. Об этом свидетельствуют данные рассекреченных в Вашингтоне дипломатических архивов. Разместить на военных аэродромах в ГДР бомбы с ядерными боеголовками Москву заставили "очень реалистичные" учения НАТО.

Осенью 1983 г. командование НАТО задумало проверить способность сил альянса "вести ядерную войну в Европе и за ее пределами". По плану учений Able Archer 83, конфликту с применением ядерного оружия предшествовало применение условным противником химического оружия.

Мероприятие должно было начаться 7 ноября, но уже 4 ноября все силы НАТО требовалось привести в состояние общей боевой готовности. Это вызвало тревогу у Москвы. Реальности происходящему добавило участие в военных учениях премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и канцлера Западной Германии Гельмута Коля.

В результате СССР предпринял меры по защите своей безопасности. Вечером 2 ноября 1983 г. самолеты 16-й воздушной армии, дислоцировавшейся в ГДР, были приведены в состояние повышенной боеготовности. Они были вооружены снарядами с ядерными боеголовками. Экипажи получили приказ быть готовыми "уничтожать цели противника на первой линии", передает The Drive со ссылкой на архив Госдепа.

Москва готовилась к реальной войне. Ядерное оружие могло быть применено из-за "серьезного недопонимания", отмечает американское издание.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин рассказал о раскрытых разведкой планах Белого дома нанести удар по Москве. На то, что "малой ядерной войны" не получится, ранее указал эксперт.